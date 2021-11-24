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【台灣放寬檢疫期間探病、奔喪時間】完整接種疫苗者　外出奔喪、探視調整為每次4小時

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/24 16:05
即日起有條件放寬完成疫苗接種之居家隔離、檢疫者，申請外出奔喪或探視時間。

即日起有條件放寬完成疫苗接種之居家隔離、檢疫者，申請外出奔喪或探視時間。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，即日起有條件放寬完成疫苗接種之居家隔離、檢疫者，申請外出奔喪或探視時間，將從每天2小時放寬至4小時，但同樣不得過夜。

指揮官陳時中表示，為因應居家隔離/檢疫者因親屬身故或重病等社會緊急需求，須外出奔喪或探視等，凡是居家隔離、檢疫第1天（含）後且無症狀者，可向地方衛生單位提出申請自費檢驗COVID-19；並於取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，由地方衛生單位安排外出。

陳時中說明，基於國內疫情已逐步趨緩，為兼顧民眾需求與防疫，且考量完成疫苗接種可降低感染風險，已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程），但仍然不得過夜。

陳時中說，民眾外出後若仍有外出需求，可再循相關程序提出申請，次數不限1次。

此外，有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單(WHO EUL)或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。

指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，籲請申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離、檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。

【台灣放寬檢疫期間探病、奔喪時間】完整接種疫苗者　外出奔喪、探視調整為每次4小時
居家檢疫
完整接種

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