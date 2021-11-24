〈時評〉中國查台商水表 下一波可能在冬奧後

遠東集團在中國大陸遭到查水表，這項殺雞儆猴的動作， 是將矛頭對準支持台獨的人士，同時要斬斷綠營人士的金脈來源， 可以預期這只是第一波，後續還會有其他動作， 而且時間點可能落在明年初的冬季奧運之後。

美中關係雖然在拜習視訊會談後，稍為獲得缓解，不過， 台美關係依然緊密，而且立陶宛這次對設立台灣代表處的作法，也讓 中國大陸極為不滿，但中國政策就是不讓台灣有國際舞台， 所以中國未直接採取斷交的作為，而是將「大使級」調低為「 代辦級」，當成台陶關係發展的報復動作。

這個情況就像日前北京政府直接點名「台獨頑固分子」， 將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人列入清單 。只是名單出爐後，不僅引來台灣民眾的反感外， 更惹來不少綠營政治人物反唇相譏，希望自己也能被列入清單裡， 成為一種光榮的印記。

這當然不是中國想要的結果，但既然無法直接制裁到蘇貞昌等人， 所以決定換一手策略，將腦筋動到綠營的金主身上， 希望達到隔山打牛的效果。

中國的第一波行動，就是調查遠東集團在中國大陸的投資事業， 並以違反環保、消防及稅務等名目，直接開鍘追稅約20.4億元的 新台幣。被問及這件事情時，國台辦挑明說，中國歡迎台企投資， 但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢， 幹吃飯砸鍋的事。」這番話，直接承認背後牽涉政治因素。

此外，具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」更刊登文章說， 遠東集團被查，就是一個重磅信號，大陸說到做到，還稱「 第一塊石頭落地了」。這句話，也代表後面還有石頭要落下。

對於是否有下一批的「台獨頑固分子」清單，國台辦同樣明確表示， 「絕不止這三個人」、「別著急，有他們真正遺憾的時候。」 短短幾個字，恐嚇意味濃厚。

從中國這幾天的言行與反應，等於是宣告接下來還有其他行動， 而這個時間點極可能落在冬季奧運以後。由於目前已經傳出， 美國等國家有意抵制冬奧、不派官方代表前往， 為了避免各國相互串連，導致北京政府下不了台階， 所以會盡量避免再有大動作的挑釁行為。

可以預見，為了抑制台獨的聲音，以及牽制台灣的外交關係， 和今年以來禁止水果輸陸的統戰策略一樣，這種查水表、 以商逼政的手段，中國絕對不會善罷干休。