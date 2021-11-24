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外交替代役接種高端 轉機關島被遣返 江啟臣：很扯很難看

外交部發言人歐江安指出，該名赴帛琉役男，因施打的疫苗類別尚未符合未符合關島入境轉機相關規範已經返台，將於隔離期滿後再安排前往帛琉。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/24 15:23
台灣一名外交替代役赴帛琉服役，途經關島轉機，因施打未獲美國承認的高端疫苗，遭航空公司拒載，被遣返台灣。（圖／Pexels）

台灣一名外交替代役赴帛琉服役，途經關島轉機，因施打未獲美國承認的高端疫苗，遭航空公司拒載，被遣返台灣。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）日前一名外交替代役赴帛琉服役，中途轉機關島，因施打未獲美國認證的台產高端疫苗，遭航空公司拒載而遣返台灣。國民黨立委江啟臣批外交部設想不周，浪費國家差旅費，外交部發言人歐江安表示，將再度安排該名替代役赴帛琉。

外交部指出，本次共有4位駐帛琉技術團替代役男，經國合會安排於11月21日搭乘長榮航空，經日本東京轉乘美國聯合航空（United Airlines）班機，赴關島轉機帛琉。其中3位已於22日抵達帛琉，惟1位役男「因施打的疫苗類別尚未符合未符合關島入境轉機相關規範」，只得返回台灣。

美國目前入境規定採認完整接種美國食藥局（FDA）或世衛組織（WHO）授權的疫苗，包括輝瑞（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson &Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、中國國藥及科興疫苗，高端疫苗並未獲得承認。

國民黨立委江啟臣批外交部，未事先搞清楚疫苗認證一事，帛琉承認高端疫苗，卻安排役男自未承認高端的美國轉機，被退回來「很難看」、「很扯」，「還用國家差旅費」。

外交部國經司長蔡允中回應，役男被遣返是「美國聯合航空公司」拒載，按照關島轉機過境規定，3天前PCR檢驗陰性、轉機不超過13小時即可。

江啟臣表示，國人打高端，若不能過境美國或航空公司有相關規定，外交部都應了解並向國人說明。並指出外交部應思考，疫情期間外交替代役出國的必要性。

民進黨立委王定宇指出，若航空公司拒載，外交部應詳細了解各航空公司相關規定，並建議製作動態統計表，供有赴外需求的國人參考。

歐江安今日回應，受疫情影響，各國飛往帛琉航班較不固定，該名赴帛琉服役的役男，因施打的疫苗類別尚未符合未符合關島入境轉機相關規範已經返台，並將入住戶籍地所在的防疫旅館14天，「後續將再妥為安排該名役男前往帛琉服役。」

外交部指出，今年共計錄取12名外交替代役男，分別派赴帛琉、聖文森及格瑞那丁，以及聖克里斯多福及尼維斯等3個友邦。歐江安表示，外交部將視全球疫情發展情況及各國防疫規定，妥善安排外交替代役男前往服役的國家，以確保役男人身健康安全。
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