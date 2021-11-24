才剛宣布「與病毒共存」！南韓單日確診數創疫情以來新高

南韓11月實施「與病毒共存」的防疫政策，不過疫情似乎有逐漸惡化的現象。（圖/路透社） 南韓11月實施「與病毒共存」的防疫政策，不過疫情似乎有逐漸惡化的現象。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）南韓政府才剛規劃在本月採用「與病毒共存」計畫，卻在今（24日）通報了4,116例確診個案，這是10月中確診數低谷的4倍左右，重症人數也高達586例，均為疫情以來新高。

南韓近90%成年人已完整接種兩劑疫苗，政府遂在本月採用「與病毒共存」計畫，旨在取消嚴格的社交距離和營業時限，然而疫情卻逐漸惡化。

南韓總統文在寅曾指出，疫苗覆蓋率提升後，民眾的防疫意識逐漸鬆懈，中央應急處置本部社會戰略組長孫映萊23日表示，政府不排除再度啟動應急計劃等多項措施，以加強防疫力道。

南韓的疫情時好時壞，透過南韓衛生局統計數據，可得知南韓自Delta變種病毒入侵後單日確診數居高不下，從6月中至9月中都處在難以控制的情況。

數據顯示，南韓在9月24日更迎來當時的確診最高峰，不過而後數字開始逐漸下降直至10月中。

眼見疫情似乎受到控制，加上民生與經濟受到疫情影響許久，南韓政府遂宣布11月起改以實施「與病毒共存」政策，開始逐步解封，首先以放寬民生設施的營業時限和社交距離，再來預計在12月解除室外的口罩規定，最後可能在1月下旬會解除「限聚令」。

然而南韓卻在今天通報了4,116例確診個案，南韓國務總理金富謙今坦言，情況比預期的更嚴重，僅就首爾市區而言，情況危急到隨時可以實施應急計劃。

金富謙呼籲衛生當局根據症狀的嚴重程度，對病患進行分類，程度輕度或無症狀者就採用自我治療方案，然而上週只有不到2成的人在家進行自我治療。

根據路透社，即使住院率上升，該國的死亡率仍然相對較低，僅0.79%。在韓國5200萬人口中，有 79.1%人口已完整接種疫苗，成年人中則已有90%人口，不過目前接種加強劑者僅佔4.1%。

南韓10月中開始單日確診數持續增加，今日更破歷史紀錄。（圖/JHU CSSE COVID-19 Data）