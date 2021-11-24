【宏都拉斯大選】親中候選人大幅領先 幕僚：尚未決定棄台投中

台灣友邦宏都拉斯將於28號舉行總統大選，曾放話要與台灣斷交轉向中國的候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）民調領先，今（24... 台灣友邦宏都拉斯將於28號舉行總統大選，曾放話要與台灣斷交轉向中國的候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）民調領先，今（24）日其幕僚透露，尚未對此下最終決定。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 台灣拉美友邦宏都拉斯將於28號舉行總統大選，民調領先的左翼親中候選人秀瑪菈．卡斯楚的親近幕僚今（24）日透露，對於勝選後是否棄台投中，須顧慮美國態度及利弊得失，卡斯楚尚未作出最終決定。

再過4天宏都拉斯（Honduras）總統大選便要見分曉，目前左翼主要反對黨「自由重建黨」（Partido Libre y Refundación, LIBRE）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）以17%的幅度領先於執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

秀瑪菈．卡斯楚的顧問、領導其政綱撰寫團隊的諾艾（Hugo Noe）今日向路透社表示，「目前尚未還有最終的決定。」，然而早在9月6日舉行的政見發表會上，卡斯楚曾明確表示當選後將與台灣斷交，轉與中國建交。

曾任財政部長與中央銀行總裁的諾艾強調，秀瑪菈．卡斯楚的最終決定，取決於「其他部門可能提出的利弊得失」，且將展開進一步協商。

即將卸任的宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）本月稍早率團訪台，表達希望宏都拉斯持續深化與台灣的邦誼。

宏都拉斯為台灣碩果僅存的15個邦交國之一，美國對中國竭力爭取台灣盟國外交轉向感到擔憂，也相當關注北京在中美洲以及加勒比海地區的日漸增長的勢力。

諾艾也坦言，美國的敏感是需要評估的因素之一，「我們必須考率這些因素，因為其他事務如在美國的宏都拉斯（移民）、貿易關係，都將受到影響。」