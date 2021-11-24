韓國濟州島上 驚見銀白鏡面山丘？原來是精品Burberry快閃店

Burberry最新快閃店座落在南韓濟州島上，以鏡面外型呈現地勢模型景觀，充滿現代與超現實感。（圖/Burberry Facebook） Burberry最新快閃店座落在南韓濟州島上，以鏡面外型呈現地勢模型景觀，充滿現代與超現實感。（圖/Burberry Facebook）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）精品品牌Burberry於韓國濟州島上打造了一座以鏡面覆蓋的地勢模型（topographic）形狀建築，模糊了真實與想像的界線，以帶來身歷其境的品牌體驗，並展示其最新外套系列。

Burberry的創辦人Thomas Burberry發明了獨家的防風雨布料Gabardine，讓人們能夠擁抱戶外活動、探索新的空間，為了體現了Thomas的精神，同時模糊「自然與科技、室內與室外、真實與想像」之間的界限，Burberry創意總監Riccardo Tisci著手打造了濟州島這個有「鏡面山」快閃店。

根據Burberry標誌性的口號「每一件Burberry服裝都蘊含著自由」，這次的快閃店就以一個鏡像的地形雕塑，從田園景觀中升起，來作為短暫的品牌空間。如夢似幻且充滿未來感的建築與自然融合，座落在南韓最高峰漢拏山（Hallasan）腳下。

快閃店富有想像力的建築結構設計是受到地圖上的地勢輪廓線啟發，並以充滿時尚、現代感的方式重新詮釋。根據外媒，建築頂部的觀景台可以讓遊客欣賞到山房山（Sanbangsan）及濟州南岸等令人嘆為觀止的景色。

潮流媒體Hypebeast指出，在快閃店內部，則有由法國數位藝術家 Maotik、新媒體藝術家曹雨西、多媒體設計師劉佳玉等人共同設計的「沉浸式體驗空間」，參觀者會被屏幕包圍，並與藝術家創造的獨特世界互動。

若參觀累了，裡面亦有Thomas’s Café能讓參觀者稍作休息，同時欣賞建築裡獨特的內部裝潢——淺米色配色主題和動物花紋等，和這次快閃店的主題相互輝映。在咖啡館內，人們可享用來自JL Dessert Bar的糕點，以及廚師Justin Lee提供的一系列融合濟州島當地特色和Burberry靈感的美食。

此外，這次快閃店更結合擴增實境（Augmented Reality）技術以及社群媒體TikTok的力量，參觀者可以掃描TikTok上的二維碼，開啟擴增實境，創造一個充滿鯊魚劃過天空的場景。

室內設計充滿巧思的Thomas’s Café。（圖/Burberry）