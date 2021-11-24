歐洲爆新一波新冠肺炎疫情　世衛：未來三個月病故人數恐增加70萬

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 即使在大部分歐洲國家中，接種完兩劑新冠肺炎疫苗的國民都已經超過60%，仍有少部分人完全拒絕接種疫苗，因此隨著防疫解封，確診病例又再度回升，世界衛生組織(WHO)警告，除了加護病房量能將會吃緊外，死亡率也將隨之攀升。

德國等歐洲國家為了因應重新攀升的確診人數，再度強化了防疫規範，奧地利甚至直接宣布重回封鎖，並已在考慮立法強制所有國民都需接種疫苗，荷蘭、比利時則有部分民眾因為反對緊縮的防疫規則，走上街頭抗議，並與警察發生了肢體衝突，迫使警方動用橡膠子彈與鎮暴水車回擊。

世界衛生組織指出，大量未接種疫苗的人在解封後自由移動、群聚加上新變種的流行，導致了歐洲新一波的疫情，新冠肺炎現已是歐洲死亡原因之首，單日死亡人數突破4200人，相比之前已經翻倍，其中又以俄國最為嚴重，單日死亡人數已達1200人，WHO歐洲區域主任、比利時公衛專家克魯格(Hans Kluge)博士呼籲未接種疫苗者應迅速接種。

世界衛生組織進一步警告，照這個速率發展下去，明(2022)年3月春季來臨前，歐洲與鄰近的亞洲各國將會有70萬人因為新冠肺炎而喪生，總病逝人數將突破220萬人，屆時大約有49國的加護病房無疑會不堪負荷。

除此之外，雖然現在「完全接種」的標準是打完兩劑疫苗，法國、德國、希臘等國已經在思考，變種病毒持續出現的情況下，2劑是否仍然足夠，未來可能會研議將完全接種的標準上修到3劑。