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台灣第15期BNT疫苗預約超踴躍　指揮中心增開9縣市共9萬5239劑預約量能

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/24 11:15
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4354839" target="_blank">第15期COVID-19疫苗</a>昨（23）日開放預約，以BNT疫苗預約人數129萬人最多。

第15期COVID-19疫苗昨（23）日開放預約，以BNT疫苗預約人數129萬人最多。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）第15期COVID-19疫苗昨（23）日開放預約，截至昨天下午5時，有逾157萬人完成預約，以BNT疫苗預約人數129萬人最多。外界關心是否接種量能不足，特別是雙北地區，衛生福利部長陳時中今（24）日表示，台北市量能應沒有問題，醫療院所很多，民眾預約後直接接種即可。

第15期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將提供BNT、莫德納疫苗第1和2劑接種，以及AZ第2劑和混打mRNA疫苗施打，約409萬人符合資格，從昨日起採分流預約。

根據指揮中心統計，截至昨天下午5時，有逾157萬人完成預約，以BNT疫苗預約人數129萬人最多，許多接種站迅速額滿。

因應BNT預約踴躍，指揮中心昨晚緊急再提供9萬5239劑BNT疫苗預約量能，遍佈於台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、雲林縣、台東縣、宜蘭縣、花蓮縣共9縣市，今天中午12時預約截止。

此次BNT預約人數眾多，台北市疫苗量能也已經額滿，即使明天開放疫苗混打，外界擔憂量能恐不夠。衛福部部長陳時中今日在立法院受訪時表示，台北市量能應該沒有問題，醫療院所很多，預約到就直接去接種即可，而且並不是全部疫苗剩下10萬劑，莫德納跟AZ仍有量能。

另外，自明（25）日起，指揮中心開放有「AZ混打mRNA疫苗」需求的民眾，可直接指定/安排之合約醫療院所或衛生所接種，有醫院反映若民眾未預約就跑來，會造成醫院人力和行政混亂。對此，陳時中也建議，民眾施打疫苗前還是儘早與醫療院所電話預約、事先詢問會比較好。
BNT疫苗
第15期
AZ疫苗
莫德納疫苗

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