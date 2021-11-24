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美國官員與立陶宛外長舉行戰略對話　加強印太合作

駐立陶宛台灣代表處於18日正式掛牌後，主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）19日在立陶宛表示，美國反對「其他國家」意圖干涉立陶宛與台灣的關係。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/24 11:30
據悉23日的對話由立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左起, 圖/美聯社)、白宮印太事務協調官康貝爾（圖/中央社）以及國務院亞太事務助理國務卿康達（...

據悉23日的對話由立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（左起, 圖/美聯社)、白宮印太事務協調官康貝爾（圖/中央社）以及國務院亞太事務助理國務卿康達（...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國與立陶宛高階官員於美東時間23日舉行雙邊戰略對話，討論加強印太地區合作，包括與理念相近夥伴合作，並因應全球挑戰與機遇，特別是印太地區。

立陶宛因為同意台灣設立代表處，遭到中國外交降級為「代辦級」，並面臨來自北京的恫嚇。儘管如此，華府對立陶宛與台灣雙邊往來高度支持，並在23日與立陶宛舉行高階雙邊戰略對話。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）晚間發出聲明表示，美國與立陶宛23日於華府召開高階雙邊對話，討論加強印太地區合作機會，包括與理念相近夥伴的合作。

美國重申強烈支持立陶宛做為重要的北大西洋公約組織（NATO）與合作夥伴，以因應共同的全球挑戰與機遇，特別是印太地區。

雙方也討論對民主價值、人權與支持基於規則的國際秩序的共同承諾，並承諾加強合作，包括貿易、投資與供應鏈彈性，安全與國防關係，新興技術與顛覆性技術挑戰，以及網路與混合威脅等。

23日的對話由立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）以及國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）共同主持。與會代表還包括立陶宛政府各部門與美國國家安全委員會、國務院、商務部、國防單位官員。

根據中央社，駐立陶宛台灣代表處於18日正式掛牌後，主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）19日在立陶宛表示，美國反對「其他國家」意圖干涉立陶宛與台灣的關係。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）18日也透露，立陶宛將與美國進出口銀行簽訂6億美元出口信貸協議。
美國
立陶宛
台灣
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