【打擊貪腐、促進人權】台灣受邀參加美國白宮民主峰會　中國未在名單內

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統拜登12月將召開首屆虛擬民主峰會，美國國務院23日公布與會者名單，共有110國受邀，包含台灣、英國、德國、立陶宛、日本與印尼等，至於中國、俄羅斯、和越南等威權國家則未在名單上。

拜登（Joe Biden）12月9日至10日將召開虛擬領袖民主峰會，邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰。首屆峰會將聚焦3大主題，包括對抗威權、打擊貪腐及促進對人權的尊重。

在亞洲方面，台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀，但不見中國、越南、泰國、新加坡、緬甸、柬埔寨或寮國。主要歐洲大國都在與會名單上，包括英國、德國、法國、義大利與荷蘭，最近與台灣關係熱絡的立陶宛，也在受邀名單上。

中央社報導，針對台灣參與白宮民主峰會，美國國務院一位不具名發言人10月27日表示，美國相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾，包含對抗威權、打擊貪腐，以及在海內外促進人權。

這位發言人說，台灣是民主領頭羊，身處前線對抗中國假訊息，已發展出一套防範外國干預的最佳做法。台灣在利用新興科技讓政府治理變得更透明、更能回應民情上，也扮演全球領導角色，獲得國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）高評比。

此外，這位國務院發言人指出，台灣在促進、保護LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）人權上也扮演領導地位。