鋼鐵航運類股走強•台股24日早盤漲逾50點一度重回17700 法人: 短線漲多整理•資金聚焦具題材之中小型股

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天（11/24) 小漲14點開出，晶圓雙雄台積電與聯電遇賣壓下跌，但鋼鐵、航運股走強，指數一度反彈逾50點站上17700點關卡，最高至17722.89點，預估量能約新台幣3000億元。

航空股華航成交量超過3.5萬張高居第一，盤中股價最高至28.5元、漲幅約2.7%。市場看好矽晶圓類股進入超級循環週，合晶盤中攻漲停76.4元，成交量近2萬張。

晶圓代工廠台積電、聯電同步走低，盤中低點至609元、62.7元，跌幅約0.49%、0.79%。

美股方面，特斯拉等股票湧現賣壓，科技股那斯達克指數連續第2天收低。中央社報導，法人指出，台股短線漲多高檔整理，具題材發揮的中小型股為資金輪動焦點。

美股23日走勢分歧，道瓊工業指數上揚194.55點或0.55%，以35813.80點作收；標準普爾指數上漲7.76點或0.17%，收在4690.70點；科技股那斯達克指數下跌79.62點或0.50%，收在15775.14點；費城半導體指數下挫12.696點或0.33%，收3834.428點。

台股昨(23日) 開低震盪走低，電子股及多數傳統產業股走勢疲弱，影響大盤走跌，指數終場下跌137.42點，失守17700點關卡，收在17666.12點，跌幅0.77%，成交值新台幣3137.28億元。

產業訊息部分，二極體廠朋程預估明年3大新產品業績比重提升，電動車用IGBT模組已送樣，電動車充電樁用SiC模組明年可小量出貨。

中信金表示，中信銀海外業務部分逐漸回溫，看好未來獲利3動能，包括台外幣放款成長、可能啟動的升息循環有望帶動利差以及財富管理手續費收入動能明年有望持續。

康控-KY因第3季財報一次認列高達26.3億元預期信用減損，股價連續6根跌停，23日起遭證交所列為處置股，每5分鐘撮合一次，昨天股價急拉收漲停33.3元。

法人表示，台股上逢套牢賣壓，短線漲多高檔整理，資金聚焦具題材表現的中小型股，為短多可用之兵。