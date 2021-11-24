【楊憲宏專欄】立陶宛的「台灣價值」覺醒將洗禮全球

立陶宛的外交動作，正掀開了一場新的「台灣價值」的全球洗禮，而且暴露了中共「國王沒有穿衣」的不知所措，最後的結果很可能是立陶宛與中國斷交，與台灣建交。

中共外交部日前宣布，11月18日「立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉」，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。此舉公然在國際上製造「一中一台」，「背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，「決定將中立兩國外交關係降為代辦級」。

立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主主張，與台灣發展關係主要目的在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利。這些都是「習近平中國」現在「嚴重缺貨」的項目。

「代辦」為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。有意思的是，中共為什麼不直接與立陶宛斷交？而只是降級維持外交關係？這表示，中共其實是必須忍受「台灣代表處」這個名稱。因為美國支持立陶宛的大動作，很可能也在近期內宣布美國也將同意，「台灣代表處」出現在華府。中共必須思考，太冒失的對付立陶宛，將導致未來不可收拾的局面。

「台灣代表處」這個名稱是現階段的全球共識，特別是在科技發達國家，台灣晶片深入他們的生活，「台灣」兩字，代表「進步」。也是生活必需品。設立「台灣代表處」，是一種理性、健康、誠實的光明價值觀表達。而相對於中共的瘋狂、病態、扯謊的黑暗惡勢力威脅。

這不但是立陶宛的選擇，也將是美國的選擇，也會是全球的選擇。中共最好綁好安全帶，以防從椅子上跌下來。

中共錯誤估計局勢以「戰狼外交」威嚇全球的結果是斷了自己的後路，首先受害的是明年二月的北京冬奧，現在有越來越多國家決定杯葛，包括台灣在內，台灣的15個人權團體共同透過「時代力量」在立法院提案抵制北京冬奧決議文，目前正在立法院內朝野協商。

中共不敢直接與立陶宛斷交，主要也是有可能激化「抵制北京冬奧」的浪潮。全球人權組織共同的口號是「沒有人權就沒有奧運」（No rights,No games)，這個運動正成功的在世界民主國家國會中展開共識。

立陶宛的「台灣代表處」主張是更積極的人權表達。不單單是台灣有「人權」到世界各國設「代表處」，世界各國也有「人權」決定如何處理他們的外交。由不得中共「説三道四」。

在立陶宛，中共降級自己的外交層級到「代辦」，全球民主國家都在看，中共未來怎麼走下一步？因為立陶宛不會改變他們的外交政策，所以中共主動斷交？還是就厚著臉皮裝睡，到此為止？

「台灣代表處」將來在全球遍地開花，中共就到處把自己降級為「代辦」？還是乾脆到處「斷交」？這是習近平與他的戰狼們的頭痛時刻。

有外國政治評論者擔心，明年北京冬奧後，中共會「武力攻擊台灣」。這是不可能的事情。因為中共明年要應付的是「代辦？斷交？」的難題。而對台灣的威脅只會讓世界各國加速設立「台灣代表處」，甚至，中共如果更戰狼些，宣布與立陶宛斷交，剛剛好成全了「台灣代表處」升級為「台灣大使館」，兩國建交。

最近有些茶餘飯後，有些人主張送習近平「惠我良多」的扁額，因為如果不是他的惡搞，台灣的外交突破不可能這麼順利。所以習近平「活得愈久」，台灣「領的愈多」。台獨，就靠這一咖了。