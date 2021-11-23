日本政府撒錢補助半導體產業 台積電熊本廠獲967億

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）日媒報導，日本政府將自2021財政補充預算中，撥款 6000億日圓（約新台幣1450億）用以支持半導體製造業，其中台積電赴日設廠將獲補助4000億日元（約新台幣967億）。

日經新聞報導，日本政府大手筆撥款扶植半導體產業，全球最大的代工晶片製造商台積電自然是首要受惠對象，將獲得4000億日元補助於熊本縣建造新工廠，其餘2000億日圓預算，或將用於補助美國半導體存儲晶片製造商美光科技和日本Kioxia設廠。

中央社指出，日本政府正考慮根據一項針對開發高速5G技術的公司的法律，將半導體作為重點產業發展。美光已經接管爾必達存儲器位於廣島縣的工廠，在那裡生產先進的DRAM晶片，該公司一直在與包括日本在內的各國政府就生產投資進行談判。

Kioxia在日本擁有先進的NAND快閃記憶體工廠，位於三重縣的新廠房正在建造中，預計最快於2022年投產，並計劃明年於岩手縣北上市增設廠房。

報導指出，該筆6000億日圓的預算將涵蓋數年的補貼，日本政府希望在國內晶片供應穩定的情況下，獲得企業支持。

日本首相岸田文雄近日告訴日經新聞，儘管台積電相當熱門，但重要的是採取措施擴大私營部門的各種可能性，例如吸引美國半導體製造商。