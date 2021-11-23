更新【台美經濟繁榮夥伴對話】為台廠爭取的美國補助 雙邊數位經濟論壇、科學技術會議明年登場

更新時間：2021-11-23 19:43

發布時間：2021-11-23 19:23

（台灣英文新聞／ 政治組綜合報導）第2屆台美「經濟繁榮夥伴對話」已於今（23）日上午召開，雙方就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術進行5小時視訊討論，並計劃於2022年召開數位經濟論壇，及首場實體科學與技術會議。

本屆「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）台北與華盛頓線，分別由美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez），以及台灣經濟部長王美花、科技部長吳政忠及代表主談。

外交部表示，樂見台美在此對話架構下討論雙方共同關切的重大經濟戰略議題，並將與相關部會持續協作，延續台美「經濟繁榮夥伴對話」動能，促進強健之雙邊經濟合作夥伴關係。AIT則表達在全方位經濟與商業議題上，持續深化合作的決心。

外交部指出，雙方在四大議題上深度交換意見，其中雙方討論加強合作，確保長期的關鍵供應鏈韌性，進而促進經濟復甦、繁榮和安全。並強調公共衛生供應鏈及深化乾淨能源供應鏈的重要性。

台美雙方也就反對經濟脅迫達成共識，認為有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

在數位經濟與5G網路安全層面，台美皆盼於明年在EPPD架構下召開第4屆台美「數位經濟論壇」（Digital Economy Forum, DEF）。雙方並將在5G安全、開放網路架構、資訊自由流動等領域持續深化合作，以及計劃探討如何為創新方法營造有利環境，例如開放性無線接入網路（Open RAN）等。AIT則表示，雙方也有意建立一個由雙方選派成員組成的企業諮詢小組，提供建議以強化台美經濟與商業關係。

至於科學與技術層面，在台美科技合作協議架構下，將於2022年在台灣召開首屆台美雙邊科學技術會議（S&T）。雙方在本次會中另就深化半導體研究的機會及研究誠信的最佳實踐交換意見。

中央社報導，王美花及吳政忠下午召開會後記者會，進一步說明會議內容。王美花表示，供應鏈韌性議題觸及半導體、醫藥、衛生、潔淨能源等合作，以半導體為例，會中提及台積電赴美設廠，相關的供應鏈也應共同赴美，盼美方能提供廠商簽證、入境、補助等協助。在半導體合作上為雙軌並進，即台美建立長期盟友關係、美國建立自身能力。

王美花表示，醫藥方面雙方針對藥物、個人醫護裝備合作展開討論；潔淨能源部分，美方了解台灣離岸風電已發展一段時間，能多做交流。此外，雙方對發展新的再生能源形成共識，可在潔淨能源進行合作，台灣在會中提及電動車，後續有意成立企業諮詢會議。

關於台美數位經濟論壇，國發會副主委施克和表示，舉行時間與議題尚未定案，但大方向應是5G、資安、人工智慧（AI）、資料保護、數位平權等議題。施克和提及，美方在會中提及與日本、韓國各自進行雙邊數位經濟對話，樂見各國合作夥伴在數位經濟平台上，共同制定更高標準以及核心原則。

關於科學與技術會議，吳政忠則指出，確立會議召開是EPPD的重要成果，時間將落在明年中，在半導體前端研究部分，科技部工程司會與美國國家科學基金會（NSF）進行合作，後續將交換細節。