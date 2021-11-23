【台美經濟對話】議題聚焦半導體供應、中國經濟脅迫 美方：支持立陶宛

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）今（23日）落幕，美方由國務次卿費南德茲主談，台灣則由經濟部長王美花與科技部長吳政忠主談，另有外交部、國發會等官員一同參與視訊會議，半導體供應鏈、共同對抗經濟脅迫成本次會議焦點。

本次會議美國派出負責經濟成長、能源和環境事務的國務次卿費南德茲(Jose Fernandez)，與台灣進行五個小時的視訊會議，會中談論議題包含供應鏈、產業合作、數位、5G和共同對抗經濟脅迫等。

根據路透社，在半導體供應鏈合作議題中，王美花談到目前短期的供應鏈瓶頸問題，也指出更重要的是未來長期合作。根據經濟日報，外交部北美司司長徐佑典表示，會議中雙方均表達希望就提高半導體供應鏈的安全性及韌性進一步合作，並強調從促進半導體生態系發展著手，來支持半導體產業供應鏈韌性。

此外，台、美雙方也在會中討論如何應對中國的經濟脅迫，王美花特別提到立陶宛受到北京壓迫的情形，她表示，我們都相信所有國家、所有經濟體都不應受到這種外部脅迫，因此我方表達支持立陶宛作為一個自由民主國家的決定，對此，美方也同樣表達支持。

根據美國在台協會（AIT），在本年度的對話中，台、美雙方的討論專注於供應鏈的韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全，並表達了在全方位經濟與商業議題持續深化合作的決心。

此外，台、美也計畫在2022年於經濟繁榮夥伴對話裡的數位經濟工作架構下，召開數位經濟論壇 (Digital Economy Forum, DEF)，論壇中，雙方有意建立一個由雙方選派成員組成的企業諮詢小組，提供彼此建議以強化美國與台灣的經濟與商業關係。