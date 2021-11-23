【民國88年繫放】台灣紀錄中最高齡黑面琵鷺: 「T18」台南現蹤

台南有鳥友23日在安南區一處魚塭拍到西元1999年在台南繫放的黑面琵鷺T18，推估年齡約24歲，是目前在台灣記錄到最高齡的黑面琵鷺。 （黃... 台南有鳥友23日在安南區一處魚塭拍到西元1999年在台南繫放的黑面琵鷺T18，推估年齡約24歲，是目前在台灣記錄到最高齡的黑面琵鷺。 （黃蜀婷提供） 中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）每年冬季有不少黑面琵鷺飛抵台南沿海地區度冬，吸引許多賞鳥人潮，今天(23日) 有鳥友在安南區1處魚塭，拍到繫有編號T18腳環的黑面琵鷺，推估這隻1999年繫放的黑琵已高齡24歲。

安南區城西社區發展協會理事長陳國忠23日上午在自家魚塭發現1隻繫有腳環的黑面琵鷺，詢問後得知是西元1999年在台南繫放的黑琵T18(上圖)，鳥友黃蜀婷獲報後也趕往拍下T18覓食、活動畫面。（黃蜀婷提供）中央社

在2020年1月因肉毒桿菌中毒被發現的1隻黑面琵鷺， 治癒後繫上編號「T85」腳環(上圖)野放，11月10日被鳥友黃永豐在台南市北門區發現再次來到台灣過冬。 （台南市生態保育學會提供） 中央社

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，安南區城西社區發展協會理事長陳國忠今上午在自家魚塭發現1隻黑面琵鷺，因為繫有腳環，覺得相當特別，經詢問黑面琵鷺保育學會的友人後，得知是1999年(民國88年) 於台南繫放的黑琵T18。

邱仁武表示，T18曾於今年1月在台南被通報發現，11月在七股黑面琵鷺保護區又被通報發現來台過冬，今天是今年第3次通報發現。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷上午接獲通報後趕到魚塭，拍攝到T18覓食、活動的照片，她說，T18在1999年被繫放時的推估年齡是2歲，至今應該已約24歲，能拍到這麼「老」的黑面琵鷺，相當值得欣慰。

中央社引述邱仁武說，黑面琵鷺每年往返於繁殖地及度冬棲地，面臨許多環境挑戰，要活到24歲相當不容易，T18則是台灣目前記錄到年齡最大的黑面琵鷺。

他說，2021黑面琵鷺保育季系列活動持續中，喜愛賞鳥的民眾可把握機會到台南一遊，進一步了解黑面琵鷺生態。

在此同時，2021黑面琵鷺保育季「鐵雕黑琵創作展」上週日(11/14) 在台南市七股區行政院農委會特有生物研究保育中心黑面琵鷺展示館開展，創作者賴銘傳以廢料鐵器做成景觀藝術品(如下圖) ，盼推廣環保概念。

台南市政府農業局長李建裕14日在開展儀式致詞時表示，「鐵雕黑琵」創作者賴銘傳以廢料鐵器創作成品，除了運用環保觀念將污染及浪費降到最低之外，也替景觀藝術帶來全新想法，更成為留住記憶的獨特作品。

李建裕說，賴銘傳去年接受台南市生態保育學會理事長邱仁武邀請，為學甲濕地生態園區製作3座地標後，也開始創作黑面琵鷺、水雉等鳥類鐵雕，作品逼真頗獲好評，因此特別在今年黑面琵鷺保育季辦理鐵雕創作展。

農委會特有生物保育中心主任楊嘉棟表示，賴銘傳的作品充滿環保藝術理念，他將出資把展覽作品之一的「招潮蟹與黑面琵鷺」購買下來，在展覽結束後收藏於黑面琵鷺展示館，讓更多遊客有機會觀賞。

賴銘傳表示，「招潮蟹與黑面琵鷺」中的黑面琵鷺是用不鏽鋼板、彎管、茶壺、小火鍋、防盜窗圓管等廢鐵物品做成，「招潮蟹」則用熱水瓶內膽、湯匙、杯子、扶手圓球，大小方型管等物品，希望將更多環保理念導入景觀藝術品的創作。

台南市農業局指出，「鐵雕黑琵」創作展即日起至明年(2022年)4月30日於黑面琵鷺展示館展出，到七股賞鳥的遊客不妨順道前往感受鐵雕藝術展現的力與美。

2021黑面琵鷺保育季「鐵雕黑琵創作展」11月14日在台南市七股區黑面琵鷺生態展示館開展，創作者賴銘傳(上圖) 用各種廢鐵料做成景觀藝術品，除了運用環保觀念將污染及浪費降到最低之外，也替景觀藝術帶來全新想法(上圖與下圖)。 中央社