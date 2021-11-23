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Uber首度進入大麻市場 在加拿大可點大麻

加拿大的大麻市場預計在未來幾年內持續擴張，Uber 指出，這個創新作法能夠幫助加拿大成年人購買安全、合法的大麻，並打擊非法賣家。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/23 18:02
Tokyo Smoke 由價值 42 億美元的大麻公司 Canopy Growth 擁有，在加拿大安大略省擁有近 50 家門店。(圖/To...

Tokyo Smoke 由價值 42 億美元的大麻公司 Canopy Growth 擁有，在加拿大安大略省擁有近 50 家門店。(圖/To...

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）加拿大大麻合法化後新進展！Uber 宣布將與大麻零售商 Tokyo Smoke 合作，推出大麻點單服務，顧客只要在 App 裡的專區下訂單，就可以去附近的 Tokyo Smoke 商店取貨，不過該服務只在安大略省（Ontario）有提供。

根據BBC，加拿大大麻市場近年來發展蓬勃，每年價值約50億加幣（約台幣109億），Uber 這次看準商機，與 Tokyo Smoke 獨家合作，讓客戶能直接在 Uber Eats 的應用程式上訂購大麻及相關配件。

然而雖然自 2018 年起，加拿大娛樂用大麻就已合法化，但運送大麻仍屬違法行為，且非法製造商仍然控制著很大一部分銷售，因此政府一直很想解決這項問題，而這次 Uber 的服務可能就是解方之一。

Uber 表示，若想透過 Uber Eats 購買大麻，用戶必須在應用程式上驗證他們的年齡，就能在一小時內迅速取貨。

Uber 強調，這個創新作法能夠幫助加拿大成年人購買安全、合法的大麻，並打擊非法賣家。Uber 稱這是「外送網路公司的全球首創」。

產業分析公司 BDS Analytics 表示，加拿大的大麻市場預計在未來幾年內持續擴張，到 2026 年銷售額將可能增長至 67 億美元。而近期則是因為疫情關係，大部分的人都被關在家中，使得大麻需求明顯增長。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，Uber 將持續關注各個市場的法規和機會，一旦美國法律允許就有會考慮提供類似服務。
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