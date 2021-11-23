新北綠色消費創新高 環保局表揚績優環保志工及企業團體

環保局表揚獲得金級與銀級環保標章旅店，由左至右分別為將捷金鬱金香酒店、福榮大飯店台北二館及翰品酒店品 新莊。(照片來源：新北市政府環保局提... 環保局表揚獲得金級與銀級環保標章旅店，由左至右分別為將捷金鬱金香酒店、福榮大飯店台北二館及翰品酒店品 新莊。(照片來源：新北市政府環保局提供)

今（2021） 年度新北民間團體及企業申報綠色採購金額達15億元， 創歷史新高。對此，新市環保局今(23)日舉辦「110年度綠色 消費暨績優環保志工聯合表揚典禮」，由朱益君副局長表揚24家綠 色採購金額達500萬元以上之企業及團體，同時也表揚6處績優環 保福利社、3個績優民間團體、10位績優環教志工、381位績優 環保志工。此外，今日也為1家取得「金級環保標章旅館」、2家「 銀級環保標章旅館」、4家新增「環保旅店」、3家「綠色商店」 之業者表揚頒獎。

朱副局長於頒獎典禮致詞指出，今年度受到新冠肺炎疫情嚴重影響， 新北市環保局及各單位更加努力推動綠色消費及環保志工不斷付出， 且更多企業採購時願意優先選購對地球環境友善的綠色產品， 今年創下歷年採構金額新高，除了靠企業夥伴的大力支持外， 還需搭配各里長及民間團體設立的環保福利社，以團購方式， 提供物美價廉的環保標章商品供民眾選購， 讓企業夥伴及社區居民將綠色消費的理念涵蓋到民眾日常生活中。

今年度截至10月31日止， 新北市民間企業及團體申報綠色採購金額民間綠色採購總金額由2016年8億元已翻倍成長至今年度15億元， 採購企業及項目如正隆股份有限公司大量選購通過FSC認證， 對環境友善的紙漿，綠色採購逾3.7億元； 三洋窯業股份有限公司則選購具有環保標章的磚材，綠色採購逾1. 3億元；根基營造公司為營造業者，在選擇房屋建材時， 採用多項具有碳標籤及綠建材的原料， 為建築業創造良好的環保典範，綠色採購逾1億元等。

環保局秘書徐維遠補充表示， 新北市是全台灣人口最多的縣市且幅員遼闊，要維持資源回收、 巷道整潔、病媒蚊防治等相關作業，是非常困難的， 正是因為新北市有2萬2千多位環保志工夥伴， 協助新北市各區域的環境整潔、回收宣導，讓新北市更乾淨、 更漂亮。

這次表揚381位新北市績優環保服務志工， 獲得獎項包含服務時數達1,800小時的金心獎32位、 服務時數達1200小時的銀心獎61位、服務時數達600小時的 銅心獎281位，三種獎項獲獎數量皆創下歷年之新高， 另還有獲選全國志願服務績優志工銀牌獎1名、銅牌獎2名及績優環 教志工10名一同頒獎。

而受表揚的6處環保福利社中， 綠色團購金額最高的板橋區滿翠里環保福利社，已連續6年榮獲績優 環保福利社金質獎的殊榮，今年度團購金額逾179萬元， 透過里長帶頭表率，優先採購綠色商品，帶領里民優先選購， 一齊響應綠色消費生活理念。

今日也同時表揚通過行政院環境保護署「 金級環保標章旅館」認證的「淡水將捷金鬱金香酒店」， 目前新北市共有5間金級環保標章旅館， 環保標章旅館認證數量榮獲全台第一。深坑區的「福容大飯店 台北二館」及新莊區的「翰品酒店 新莊」也雙雙通過行政院環境保護署「銀級環保標章旅館」的認證， 增加新北市綠色服務業選擇之多樣性。另外，今年度又有4家業者自 願加入「環保旅店」的行列，目前新北市共有7處環保標章旅館及7 3間環保旅店，串聯成綠色旅遊生活圈，讓民眾在環保住宿選擇上， 能輕鬆實踐全民綠生活。

由朱益君副局長表揚24家綠色採購金額達500萬元以上的「綠色採購績優企業」。(照片來源：新北市政府環保局提供)

環保局表揚6處績優環保福利社。(照片來源：新北市政府環保局提供)