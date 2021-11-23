新北綠色消費創新高 環保局表揚績優環保志工及企業團體

今（2021）年度新北民間團體及企業申報綠色採購金額達15億元，創歷史新高。對此，新市環保局今(23)日舉辦「110年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮」，由朱益君副局長表揚24家綠色採購金額達500萬元以上之企業及團體，同時也表揚6處績優環保福利社、3個績優民間團體、10位績優環教志工、381位績優環保志工。此外，今日也為1家取得「金級環保標章旅館」、2家「銀級環保標章旅館」、4家新增「環保旅店」、3家「綠色商店」之業者表揚頒獎。
朱副局長於頒獎典禮致詞指出，今年度受到新冠肺炎疫情嚴重影響，新北市環保局及各單位更加努力推動綠色消費及環保志工不斷付出，且更多企業採購時願意優先選購對地球環境友善的綠色產品，今年創下歷年採構金額新高，除了靠企業夥伴的大力支持外，還需搭配各里長及民間團體設立的環保福利社，以團購方式，提供物美價廉的環保標章商品供民眾選購，讓企業夥伴及社區居民將綠色消費的理念涵蓋到民眾日常生活中。
今年度截至10月31日止，新北市民間企業及團體申報綠色採購金額民間綠色採購總金額由2016年8億元已翻倍成長至今年度15億元，採購企業及項目如正隆股份有限公司大量選購通過FSC認證，對環境友善的紙漿，綠色採購逾3.7億元；三洋窯業股份有限公司則選購具有環保標章的磚材，綠色採購逾1.3億元；根基營造公司為營造業者，在選擇房屋建材時，採用多項具有碳標籤及綠建材的原料，為建築業創造良好的環保典範，綠色採購逾1億元等。
環保局秘書徐維遠補充表示，新北市是全台灣人口最多的縣市且幅員遼闊，要維持資源回收、巷道整潔、病媒蚊防治等相關作業，是非常困難的，正是因為新北市有2萬2千多位環保志工夥伴，協助新北市各區域的環境整潔、回收宣導，讓新北市更乾淨、更漂亮。
這次表揚381位新北市績優環保服務志工，獲得獎項包含服務時數達1,800小時的金心獎32位、服務時數達1200小時的銀心獎61位、服務時數達600小時的銅心獎281位，三種獎項獲獎數量皆創下歷年之新高，另還有獲選全國志願服務績優志工銀牌獎1名、銅牌獎2名及績優環教志工10名一同頒獎。
而受表揚的6處環保福利社中，綠色團購金額最高的板橋區滿翠里環保福利社，已連續6年榮獲績優環保福利社金質獎的殊榮，今年度團購金額逾179萬元，透過里長帶頭表率，優先採購綠色商品，帶領里民優先選購，一齊響應綠色消費生活理念。
今日也同時表揚通過行政院環境保護署「金級環保標章旅館」認證的「淡水將捷金鬱金香酒店」，目前新北市共有5間金級環保標章旅館，環保標章旅館認證數量榮獲全台第一。深坑區的「福容大飯店 台北二館」及新莊區的「翰品酒店 新莊」也雙雙通過行政院環境保護署「銀級環保標章旅館」的認證，增加新北市綠色服務業選擇之多樣性。另外，今年度又有4家業者自願加入「環保旅店」的行列，目前新北市共有7處環保標章旅館及73間環保旅店，串聯成綠色旅遊生活圈，讓民眾在環保住宿選擇上，能輕鬆實踐全民綠生活。
由朱益君副局長表揚24家綠色採購金額達500萬元以上的「綠色採購績優企業」。(照片來源：新北市政府環保局提供)
環保局表揚6處績優環保福利社。(照片來源：新北市政府環保局提供)