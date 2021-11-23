永續教育科技培養改變世界行動者 百師參與2021教育創新國際年會。(照片由新北市教育局提供) 永續教育科技培養改變世界行動者 百師參與2021教育創新國際年會。(照片由新北市教育局提供)

新北市政府教育局今（23） 日與親子天下在新北市立圖書館總館共同主辦「新北市2021年教 育創新國際教育年會」，近百名教師熱烈參與盛會。 透過國內外專家的分享，帶來科技新知及可實踐的創新教學經驗， 幫助老師們增能並精進科技應用及跨域教學能力，幫助學生發展潛能 。

教育局表示，今年度以「科技賦能，培養改變世界行動者」為主軸， 也邀請美國哈佛教育研究院碩士，現任加州學區創新、 評量長史提潘．梅西泰里恩（Stepan Mekhitarian），由美國學校角度分享結合遠距與實體教 學，讓混合式學習的課程成為疫情後教育新常態。

△加州學區創新評量長Stepan分享實踐教育未來風景，透過數位科技結合混成式學習。(照片來源：新北市教育局提供)

Stepan在年會上分享實踐教育未來的風景， 他表示遠距教學可以彌補實體上課缺點， 兩者結合將為學生帶來更好學習效果， 透過數位科技結合混成式學習，很期待未來教育能讓學生學得更快、 更好、更深。

此外， 年會中也由國立臺北教育大學課程與教學傳播科技研究所劉遠楨教授 以及曾獲師鐸獎的龍埔國小施信源老師， 用國內學術界及教學實務現場不同角度，分享如何用跨域學習、 科技創新與永續教育經驗來幫助孩子培養解決問題能力。 而施信源老師長期耕耘於教育現場，致力推動數位學習， 將多年投入資訊融入教學、差異化及混成、 混齡學習創新研究實踐經驗帶到現場，讓老師們頻抄筆記， 大呼獲益良多。

在教師專業成長工作坊部分， 金山高中自造教育及科技中心團隊分享「今天想來點…Maker！ 」。校長賴來展表示， 結合國立故宮博物院貨郎圖的靜態文化知識與手做創意貨郎車活動， 讓現場教師進行跨域整合學習，培養問題解決能力。

另外，貢寮區策略聯盟學校鼻頭國小校長李延昌也分享策略聯盟「 從一個到一群」，從偏鄉小校學生學習實況， 探討如何在缺乏師資等教育資源的情況下整合各校人力及教學資源， 讓師生能夠自由學、互學、共學到享學，藉由校際教師、 行政人員頻繁互動，建立高度專業教學默契，達到跨校共好。

教育局長張明文表示，教育局近年致力推動科技教育，2020學年 度挹注超過2,200萬經費辦理100場以上科學教育教師研習、 學生營隊及參訪等活動。透過多元豐富活動將資訊科技融入社會、 人文與自然等議題，學生藉由資訊科技設計與實作訓練解決問題及創 新思考能力，期待培養出資訊科技社會中應有態度與責任感。

△由左至右為親子天下總經理游玉雪、金山高中校長賴來展、市圖館長王錦華、教育局長張明文、親子天下總編輯陳雅慧、教育局科長翁健銘、國北教大劉遠楨教授、龍埔國小老師施信源、鼻頭國小校長李延昌)。(照片由新北市教育局提供)