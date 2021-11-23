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相挺女性創業 臺灣企銀「微型創業鳳凰貸款」市占居冠

By 台灣英文新聞
2021/11/23 17:02
相挺女性創業 臺灣企銀「微型創業鳳凰貸款」市占居冠

臺灣企銀支持性別平等及職場友善，鼓勵女性、離島居民及中高齡者發掘潛力，積極配合政府政策推動「微型創業鳳凰貸款」及「青年創業及啟動金貸款」，截至今(2021)年10月底，該行推動二項政策性專案貸款已累計承作22,816件，累計貸放金額167.97億元，市占率皆居同業之冠。

臺灣企銀表示，該行辦理二項貸款統計數據，目前女性創業貸款人數為6,112人，貸放餘額36.46億元，相較去(2020)年底女性創業貸款人數2,168人及貸放餘額12.37億元，分別成長182%及195%，協助女性創業成果豐碩，且該行長期推廣「微型創業鳳凰貸款」，穩健女性創業資金需求，多次獲得勞動部表揚，顯見該行發揮金融影響力支持女性創業，獲主管機關肯定。

該行致力於提供女性友善貸款金融服務，成為女性企業家強大後盾，如有一位具多年醫療產業經驗的李小姐，自行創立醫療輔具及運動護具品牌事業初期，面臨資金缺口，憑藉著臺灣企銀提供的「微型創業鳳凰貸款」支持，加上李小姐自身專業知能、毅力及家人的愛，讓她無後顧之憂的投入研發新品，推出兼具輕透與舒適設計之產品，並標榜MIT生產製造，成功拓展品牌至東南亞各地，更榮獲「2020微型創業楷模」。

臺灣企銀觀察，近年全球因美中貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，造成薪資凍漲及失業危機，讓不少人萌生離職創業、實現自我的想法，臺灣企銀為活絡創業市場，落實普惠金融，持續配合政府推動各項相關貸款，為創業者挹注資金活水，促進多元創業市場發展，發揮中小企業專業銀行角色，善盡企業社會責任。

更新時間 : 2021-11-23 17:22 GMT+08:00

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