以校園電影喻台灣太委屈 前國務院策士：台灣不該再對美國卑躬屈膝

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台美關係看似日趨緊密，拜登（Joe Biden）政府多次展現對台支持，然而，前美國國務院顧問惠頓（Christian Whiton）撰文批評，美國對台灣還是太過敷衍，台灣不應再俯首帖耳，一副小媳婦模樣，當挺身爭取應有的待遇。

在一篇題為「台灣不該再卑躬屈膝」（Taiwan should stop groveling）的文章中，惠頓犀利指出，拜登與習近平視訊峰會時，只一味老調重彈，強調遵守一中政策、台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證。這些早已不合時宜的政策，縱容了中國，坐大了其武嚇台灣的野心，但台灣竟感謝拜登這種赤裸裸的「背叛」行徑。

惠頓以1978年美國校園電影《動物屋》（Animal House）的劇情，來比喻台灣與華府的關係。他語帶諷刺表示，台灣就像片中想參加兄弟會的新生，在「入會儀式」中，心甘情願地被抽打，每抽一下，新生就會大喊，「謝謝您，可以再來一下嗎！」（Thank you sir, may I have another！）

惠頓認為，這句台詞概括形容了每回台灣遭受美國冷遇的情景。茲舉例如下：蔡英文祝賀拜登當選，他卻連禮貌回電都做不到。台灣已開放爭議萊豬進口，美國卻連基本的雙邊貿易協定都遲未洽簽。在軍售一事上，台灣得先從美國國務院官員取得「非正式」的允准，方能正式提出請購案。美國年年舉行環太平洋軍演，卻從未邀請區域內遭受最嚴峻威脅的台灣加入。

惠頓更以中文成語「天道酬勤」，敦促台灣硬起來，為自己謀求福祉。他舉以色列為例，指該國同為美國堅實盟友，卻敢於在華府做出不利其國家安全的行為時，公開表達不滿。相較之下，美國國會的眾多友台黨團，卻似乎未能為台灣帶來更實質的幫助。

有鑑於此，惠頓相信台灣可從美國各州尋找施力點，針對與台灣有緊密經濟、文化連結的州，透過政府與民間力量為其出力，比「口惠實不至」的議員要有效得多。除了力捧半導體科技廠，台灣也應加強向全球展現其民主與文化故事的力道。

「不要只想當個沉默的乖學生，不要假裝被霸凌沒什麼，如此一來才能獲得美國人尊重。」惠頓說道。

* 惠頓曾於美國前總統布希（George W. Bush）與川普（Donald Trump）任內擔任國務院顧問。

《動物屋》片段：