以校園電影喻台灣太委屈 前國務院策士：台灣不該再對美國卑躬屈膝

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)台美關係看似日趨緊密,拜登(Joe Biden)政府多次展現對台支持,然而,前美國國務院顧問惠頓(Christian Whiton)撰文批評,美國對台灣還是太過敷衍,台灣不應再俯首帖耳,一副小媳婦模樣,當挺身爭取應有的待遇。

在一篇題為「台灣不該再卑躬屈膝」(Taiwan should stop groveling)的文章中,惠頓犀利指出,拜登與習近平視訊峰會時,只一味老調重彈,強調遵守一中政策、台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證。這些早已不合時宜的政策,縱容了中國,坐大了其武嚇台灣的野心,但台灣竟感謝拜登這種赤裸裸的「背叛」行徑。

惠頓以1978年美國校園電影《動物屋》(Animal House)的劇情,來比喻台灣與華府的關係。他語帶諷刺表示,台灣就像片中想參加兄弟會的新生,在「入會儀式」中,心甘情願地被抽打,每抽一下,新生就會大喊,「謝謝您,可以再來一下嗎!」(Thank you sir, may I have another!)

惠頓認為,這句台詞概括形容了每回台灣遭受美國冷遇的情景。茲舉例如下:蔡英文祝賀拜登當選,他卻連禮貌回電都做不到。台灣已開放爭議萊豬進口,美國卻連基本的雙邊貿易協定都遲未洽簽。在軍售一事上,台灣得先從美國國務院官員取得「非正式」的允准,方能正式提出請購案。美國年年舉行環太平洋軍演,卻從未邀請區域內遭受最嚴峻威脅的台灣加入。

惠頓更以中文成語「天道酬勤」,敦促台灣硬起來,為自己謀求福祉。他舉以色列為例,指該國同為美國堅實盟友,卻敢於在華府做出不利其國家安全的行為時,公開表達不滿。相較之下,美國國會的眾多友台黨團,卻似乎未能為台灣帶來更實質的幫助。

有鑑於此,惠頓相信台灣可從美國各州尋找施力點,針對與台灣有緊密經濟、文化連結的州,透過政府與民間力量為其出力,比「口惠實不至」的議員要有效得多。除了力捧半導體科技廠,台灣也應加強向全球展現其民主與文化故事的力道。

「不要只想當個沉默的乖學生,不要假裝被霸凌沒什麼,如此一來才能獲得美國人尊重。」惠頓說道。

* 惠頓曾於美國前總統布希(George W. Bush)與川普(Donald Trump)任內擔任國務院顧問。

《動物屋》片段: