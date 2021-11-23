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歐美營養品平台iHerb曝「台灣海關太嚴格」將暫停對台服務

iHerb表示，待海關問題告一段落後，將另發重啟台灣市場公告。關務署則強調，海關沒有禁iHerb進口，只是要更正申報並補件。

By 台灣英文新聞
2021/11/23 16:14
iHerb暫停對台服務，引發網友一片錯愕。（圖取自iHerb網頁tw.iherb.com）

iHerb暫停對台服務，引發網友一片錯愕。（圖取自iHerb網頁tw.iherb.com）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歐美平價營養品平台iHerb主打低價、免運優惠，不過近期許多網友進入iHerb官網發現，出現「由於台灣海關新規定和嚴格檢查導致嚴重的延誤」，因此iHerb將暫停對台服務的通知，對此，台灣關務署表示，貨物延遲是因未按規定報關，須更正申報並補件。

近年來許多台灣民眾會在iHerb上訂購歐美保健食品，不但價格合理，且常常有免運優惠，然而近期iHerb公告因台灣海關近期執行新的清關、查驗流程和嚴格檢查，導致貨品的嚴重延誤，影響顧客體驗，因此將暫停台灣市場營運，引發網友一片哀嚎。

根據中央社，iHerb指出，目前會暫停向台灣發貨，直到清關延遲和訂單積壓等問題得到解決。iHerb也強調，已在努力尋找解決方案，期待儘快為在台灣的客戶提供服務，待海關問題告一段落後，將另發重啟台灣市場公告。

消息一出，許多網友馬上表達對海關的不滿，財政部關務署特別澄清，表示貨物延遲與海關新制關聯不大，主要是因貨物違規以簡易申報方式通關遭查獲，必須改以一般通關，檢附進口人委任書、商業發票及其他必須具備相關文件，如主管機關核發的輸入許可證等，方可通關。

關務署也強調，海關沒有禁iHerb進口，只是在文件沒有補齊的狀態下，海關按規定無法放行，外界解讀應屬誤解。
iHerb
保健食品
營養食品
海關
關務署

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