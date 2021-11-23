遠東集團遭罰股價走跌　力晶創辦人黃崇仁：台商有助經濟•中國不至於有太大動作

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治。台股今天(23日) 開低震盪走低，終場收跌137.42點，失守17700點關卡。電子股及多數傳統產業股走勢疲弱，影響大盤走跌。

遠東集團旗下亞泥與遠東新世紀遭中國執法部門以環保等原因開罰，衝擊兩公司股價走跌，連帶影響水泥及紡織類股指數分別下挫0.86%及0.97%。

力晶集團創辦人、同時也是力積電董事長黃崇仁，今(23日) 下午表示，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，台商在中國對當地經濟和產業有幫助，中國不至於對台商有太大的動作。

台灣先進車用技術發展協會、台灣車輛工業同業公會、亞洲.矽谷-物聯網產業大聯盟今下午主辦「全球智慧車風潮下台灣產業的新契機」研討會，身兼台灣先進車用技術發展協會籌備處主委的黃崇仁，會後接受媒體短暫採訪。

媒體問及中國以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治，對此黃崇仁表示，力晶集團是全球性的供應鏈，參與台灣、中國、歐美市場的商機，在之間維持平衡，不參與太多的政治。

他說，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，生意才能好好做。黃崇仁指出，台商在中國的產業，對當地經濟和產業也有很大的幫助，中國不至於對台商有太大的動作。

談到台灣在全球智慧車風潮下的契機，黃崇仁表示，車用晶片是最耐用且具安全性的產品，台灣的商機在於從電子產品領域進入到整車領域，儘管電子業過去在汽車產業比較沒有地位，不過這次車用晶片缺貨，讓品牌車廠重視電子業。

他分析，車用晶片升級、自動駕駛應用、節能減碳趨勢，是未來車用電子業的3大商機，因為電動車電池也要電源管理晶片，整合人工智慧介面，節能減碳更是未來車用電子的最大商機。

黃崇仁說，台灣資通訊產業有實力，可把車用晶片做成車用模組，模組化是未來車用電子的趨勢，台灣善於做模組產品，不應該在車用電子領域落後，車用電子模組會是台灣打造個人電腦（PC）產業以來最大的商機。