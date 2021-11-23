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遠東集團遭罰股價走跌　力晶創辦人黃崇仁：台商有助經濟•中國不至於有太大動作

力晶集團創辦人黃崇仁今(23日) 下午表示，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，台商在中國對當地經濟和產業有幫助，中國不至於對台商有太大的動作。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/23 16:57
力晶集團創辦人黃崇仁 (中央社檔案照片)

力晶集團創辦人黃崇仁 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治。台股今天(23日) 開低震盪走低，終場收跌137.42點，失守17700點關卡。電子股及多數傳統產業股走勢疲弱，影響大盤走跌。

遠東集團旗下亞泥遠東新世紀遭中國執法部門以環保等原因開罰，衝擊兩公司股價走跌，連帶影響水泥及紡織類股指數分別下挫0.86%及0.97%。

力晶集團創辦人、同時也是力積電董事長黃崇仁，今(23日) 下午表示，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，台商在中國對當地經濟和產業有幫助，中國不至於對台商有太大的動作。

台灣先進車用技術發展協會、台灣車輛工業同業公會、亞洲.矽谷-物聯網產業大聯盟今下午主辦「全球智慧車風潮下台灣產業的新契機」研討會，身兼台灣先進車用技術發展協會籌備處主委的黃崇仁，會後接受媒體短暫採訪。

媒體問及中國以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治，對此黃崇仁表示，力晶集團是全球性的供應鏈，參與台灣、中國、歐美市場的商機，在之間維持平衡，不參與太多的政治。

他說，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，生意才能好好做。黃崇仁指出，台商在中國的產業，對當地經濟和產業也有很大的幫助，中國不至於對台商有太大的動作。

談到台灣在全球智慧車風潮下的契機，黃崇仁表示，車用晶片是最耐用且具安全性的產品台灣的商機在於從電子產品領域進入到整車領域，儘管電子業過去在汽車產業比較沒有地位，不過這次車用晶片缺貨，讓品牌車廠重視電子業。

他分析，車用晶片升級、自動駕駛應用、節能減碳趨勢，是未來車用電子業的3大商機，因為電動車電池也要電源管理晶片，整合人工智慧介面，節能減碳更是未來車用電子的最大商機。

黃崇仁說，台灣資通訊產業有實力，可把車用晶片做成車用模組，模組化是未來車用電子的趨勢，台灣善於做模組產品，不應該在車用電子領域落後，車用電子模組會是台灣打造個人電腦（PC）產業以來最大的商機。
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更新時間 : 2021-11-23 17:21 GMT+08:00

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