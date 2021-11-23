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【11/23台灣本土、死亡+0】增7例境外移入　

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/23 14:16
台灣11/23增7例COVID-19境外移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣11/23增7例COVID-19境外移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增7例COVID-19境外移入確定病例，除了案16649外，其餘為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自印尼(2例，案16644、案16647)、柬埔寨(案16645)、德國(案16646)、美國(案16648)、越南(案16649)、中國(案16650)入境，入境日介於今(2021)年11月8日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

【11/23台灣本土、死亡+0】增7例境外移入　

指揮中心統計，截至目前國內累計16,539例確診，分別為1,895例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
境外移入
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