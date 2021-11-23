台大研發COVID-19「噴鼻疫苗」 可防Delta變種、突破性感染

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台大醫院團隊研發出專門對付Delta病毒的新型「噴鼻疫苗」，經小鼠實驗發現抗體總量不輸傳統肌肉注射疫苗，還能額外在鼻腔產生IgA抗體，讓病毒進攻體內前就在上呼吸道被消滅。

研究計畫主持人、台大兒童醫院院長黃立民說，全球COVID-19疫苗已接種逾70億劑，但疫情仍未見盡頭，目前獲核准的疫苗都採肌肉注射，且針對原始病毒株設計，但對各國現今的主流病毒Delta變異株保護力下降，病毒不斷變異之下，勢必要針對新病毒株做新的疫苗、藥物。

黃立民表示，國際間已投入第2代疫苗開發，盼有更方便使用的噴鼻或口服劑型，台大醫院也投入，設計出以Delta變異株的棘蛋白受體結合域（RBD）三聚體做為抗原，可以用來開發對抗Delta變異株的疫苗與中和抗體試劑。

值得注意的是，台大團隊研發的噴鼻疫苗，運用專利的黏膜佐劑技術，實驗顯示，可有效提升小鼠血清中棘蛋白特異性抗體及中和抗體，優於目前的肌肉注射疫苗。

黃立民說明，肌肉注射疫苗只有在肺部產生抗體，可降低肺炎重症風險，但仍可能感染且傳染他人；噴鼻疫苗則模仿自然感染，在鼻腔就能產生IgA抗體，降低上呼吸道病毒量與病毒傳播，在病毒繁殖進攻之前就在鼻腔消滅它，也可望減少Delta變異株的突破性感染，這都是噴鼻疫苗的優勢。

黃立民說，噴鼻疫苗先前已應用於流感疫苗，全球共有7家廠商正在研發COVID-19噴鼻疫苗，是各國積極投入的領域，成功關鍵就在於佐劑。

黃立民表示，台大團隊與國內疫苗廠合作，初步小鼠實驗台大研發的專利佐劑顯示有效且這款佐劑可與任何疫苗抗原搭配，有潛力對付任何變異株病毒。

黃立民說，噴鼻疫苗是引起局部免疫反應，故理論上副作用會比肌肉注射疫苗還小，也較不會造成全身性副作用，過去流感噴鼻疫苗雖曾發生顏面神經麻痺的副作用，但已知是佐劑是太強導致，研發上可完全避免。

鼻噴疫苗使用方便、適用對象廣，在國外該類型的流感疫苗曾用於小孩到49歲成人身上，另外，鼻過敏、氣喘等上呼吸道過敏性疾病者都可以使用，除非有對疫苗所使用的蛋白質。

此外，台大團隊設計的Delta病毒株RBD三聚體，可用於中和抗體試劑開發，初步實驗也顯示可檢測出是否具有對抗Delta變異株、具保護力的中和抗體，不需進第3級（P3）實驗室就能檢驗，預計1至2個月後可開發出試劑原型。