台灣虎頭蜂螫人旺季　醫：過敏性休克恐在數分鐘內致命　善用「這類藥物」可爭取存活機會

每到虎頭蜂螫人的旺季，因蜂螫引起過敏性休克，而導致OHCA（到院前心跳停止）及急救不治等事件頻傳。(示意圖/pixabay) 每到虎頭蜂螫人的旺季，因蜂螫引起過敏性休克，而導致OHCA（到院前心跳停止）及急救不治等事件頻傳。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）每到虎頭蜂螫人的旺季，全省蜂螫死傷意外頻傳，包含因蜂螫引起過敏性休克，而導致OHCA（到院前心跳停止）及急救不治等事件。台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文醫師表示，過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，如果沒有及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患可能會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命的危險。

過敏性休克恐短短數分鐘內致命 過敏反應是害命元凶

過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，常見的症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難、冒冷汗、及低血壓等。

目前並無法預測哪些人被蜂螫等昆蟲叮咬後，會引發過敏性休克。但若是曾經發生過敏性反應的人，就算下次只被一隻虎頭蜂螫傷或接觸到過敏物質時，再次引發過敏性反應的時間會更短、症狀會更嚴重，更有機會引發過敏性休克。

蕭雅文說，我們最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成的呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，患者剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，或是眼前一片黑、臉色蒼白、冒冷汗、站不穩。如果沒有及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患可能會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命的危險。

野外、山區蜂螯昏迷意外頻傳 及時給予緊急治療是救命關鍵

腎上腺素能即時收縮血管 避免過敏性休克持續惡化、爭取存活機會

而在救護勤務中，所接觸到的過敏性休克，大多是在荒郊野外被昆蟲叮咬所引起的，例如：蜂螯、紅火蟻叮咬。蕭雅文補充說明，如果是開消防救護車執行捕蜂業務，車上會備有腎上腺素，可以用空針抽取給予患者肌肉注射後再送醫，大多能及時挽救患者生命。

腎上腺素是一種較強的血管收縮劑，及時施打，五到十分鐘左右，就會明顯減少咽喉腫脹、讓氣管放鬆擴張，同時，還可以讓血管收縮，提升血壓，有機會阻斷過敏性休克的迅速惡化，爭取更多存活機會。

不過蕭雅文理事長也提醒，「這類過敏性休克隨身急救藥物，屬於處方用藥，如果是登山隊要備這類過敏性休克隨身急救藥物，最好在登山時，也要有隨隊的醫護或緊急救護技術員。即便打了腎上腺素之後，過敏性休克有明顯改善，還是要及早啟動緊急救護系統（119），盡速就醫。」

至於一般民眾的話，蕭雅文建議，本身有過敏性反應體質者，若要到離城市有點距離的郊外遊玩踏青工作，可事先經由小兒過敏科或免疫風濕科醫師處方，隨身攜帶這類過敏性休克隨身急救藥物，以備不時之需。