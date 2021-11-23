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國台辦暗示遠東涉台獨　台灣工總秘書長蔡練生呼籲中國：「政治歸政治、環保歸環保」

全國工業總會秘書長蔡練生表示，工總一直宣導台商海外投資要遵守當地法規，包括環保、勞工等等法令，但工總不願意看到將環保或法令議題牽涉政治的行為。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/23 12:15
圖/中國媒體

圖/中國媒體

延伸閱讀: 台灣遠東旗下企業遭中國開罰台幣3.85億元　國台辦間接承認牽涉政治

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中國以環保原因向遠東集團開罰，卻又暗示有關政治，工總秘書長蔡練生今天(23日) 呼籲中國「政治歸政治、環保歸環保」，不應動輒將事情牽扯政治。

遠東集團今傳出在中國投資企業違反相關法規，遭相關部門開罰。國台辦22日晚間表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，間接承認這起裁罰背後牽涉政治

此外，近期中國網路也流傳多家「台獨金主」名單，點名數家台商，聲稱要「制裁」。

全國工業總會秘書長蔡練生表示，工總一直宣導台商海外投資要遵守當地法規，包括環保、勞工等等法令，但工總不願意看到將環保或法令議題牽涉政治的行為。

根據中央社，蔡練生指出，台灣是多元社會，也有許多政黨，作為企業家要廣結善緣，加上為了公司經營、保護企業等等原因，都會跟政治人物有所來往，且幾乎不分黨派，若僅因此就將其視為「台獨金主」，是認知錯誤，中國對此應該更為審慎。

蔡練生說，過去中國在環保議題時多一視同仁，「限電大家一起限」，呼籲「政治歸政治、環保歸環保」。如果動輒操作「台獨」議題，可能在台商間形成寒蟬效應，也可能減少台商在大陸的投資意願。

國台辦暗示遠東涉台獨　台灣工總秘書長蔡練生呼籲中國：「政治歸政治、環保歸環保」

台灣遠東旗下企業遭中國開罰台幣3.85億元　國台辦間接承認牽涉政治
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