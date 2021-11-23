新北警方在某賣場內找到涉重嫌的銀色自小客車，正擴大追緝犯嫌下落。（翻攝畫面）中央社 新北警方在某賣場內找到涉重嫌的銀色自小客車，正擴大追緝犯嫌下落。（翻攝畫面）中央社

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市新店區昨(22日) 發生槍擊命案，犯嫌黃男昨已出境潛逃至中國，據知他正在廈門的防疫旅館隔離中。刑事局將待收到新北市警局公文後，按程序聯繫對岸請求協助引渡、遣返犯嫌。

新北市新店區22日發生槍擊命案，45歲何姓男子上午送小孩上學後，正要進家門時遭人從後方連開4槍， 左頸中彈送醫不治。

新北市警察局新店分局昨上午8時許獲報，指轄內45歲何姓男子疑中風跌落樓梯，警消到場發現何男頸上有2處槍傷，送醫急救不治，警方專案小組追查鎖定30餘歲黃男涉有重嫌，但他昨天中午12時已潛逃出境至中國。

據了解，黃男目前正在廈門的防疫旅館隔離中。

刑事局將待收到新北市警察局通報公文後，按程序通報對岸請求協助引渡、遣返犯嫌。

新北市新店區槍擊命案昨天發生後，警方以車追人發現涉案重嫌黃姓男子多次變裝、轉乘製造斷點，並在昨天中午12時出境潛逃至中國，另在機場航廈聯外道路水溝內找到犯案用槍枝。

新北市警察局新店分局昨上午8時許獲報，指住在花園一路某社區的45歲何姓男子疑中風跌落樓梯，倒臥地面，警消到場發現何男已OHCA（到院前心肺功能停止），且脖子左側竟有2處槍傷，送醫急救不治；現場找到4枚擊發彈殼。

警方立即組成專案小組，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，昨傍晚在新店區環河路某賣場停車場內找到犯案用的銀色自小客車後，擴大調閱周邊監視器追緝。

中央社23日引述警方說，經漏夜追查鎖定30餘歲黃姓男子涉重嫌，黃男作案後多次製造斷點，先於新店區環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至台北捷運龍山寺站，第2次變裝，再轉搭計程車至桃園機場，昨天中午12時出境至中國。

警方在桃園機場航廈聯外道路水溝內發現疑似做案用的制式槍枝1支，子彈剩1顆，正持續全力追緝犯嫌到案，犯案動機仍待查。

【現在廈門隔離中?】台灣新店槍擊命案凶嫌潛逃中國 刑事局將聯繫對岸引渡遣返

新北市新店區22日發生槍擊命案，警消人員獲報45歲何姓男子疑中風跌落樓梯，到場卻發現何姓男子脖子左側有2處槍傷，送醫搶救無效。（民眾提供）中央社