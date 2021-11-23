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支持率下降　美國白宮證實：79歲拜登有意競選2024年連任

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/23 11:03
最近幾個月來，79歲的拜登的支持度下滑，引發部分民主黨人懷疑他可能不再尋求連任。(圖/美聯社)

最近幾個月來，79歲的拜登的支持度下滑，引發部分民主黨人懷疑他可能不再尋求連任。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）79歲的美國總統拜登才傳出大腸長息肉、脊椎關節炎導致他步伐僵硬，如今傳出他有意在2024年大選競選連任。

最近幾個月來，79歲的拜登的支持度下滑，引發部分民主黨人懷疑他可能不再尋求連任。

路透社引述白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說法，拜登22日搭乘美國總統專機空軍一號前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）出席一場美軍活動時，透漏他有意願競選連任。

民主黨本月稍早在維吉尼亞州州長選舉吞敗仗，新澤西州州長選舉也只是驚險勝出，讓黨內人士緊張不安。

這也使得他們不禁思考，如果拜登不競選連任，副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬的可行性，但據今日美國報和 Suffolk 大學共同進行的民調顯示，賀錦麗的支持率僅28%，有51.2%的人不認同她在任期間的表現。

拜登本月19日完成他1月上任以來的首次健康檢查，結果顯示他因為罹患脊椎關節炎造成他步伐僵硬，且患有橫膈裂孔疝氣，導致胃食道逆流影響下頻頻輕咳喉嚨，但醫師為他背書，拜登健康狀況足以履行總統職責。

美國國會上週通過1兆美元基礎建設計畫，似替拜登政治前景打了一劑強心針，而另一個規模2兆美元的社會安全網支出法案則仍在審議中。
美國總統
拜登

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