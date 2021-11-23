台灣遠東旗下企業遭中國開罰台幣3.85億元　國台辦間接承認牽涉政治

左起依序為經濟部長王美花、遠東集團董事長徐旭東、中國國台辦發言人朱鳳蓮 (原圖:中央社; TN後製合成) 左起依序為經濟部長王美花、遠東集團董事長徐旭東、中國國台辦發言人朱鳳蓮 (原圖:中央社; TN後製合成)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）遠東集團昨（22日) 傳出在中國投資企業違反相關法規，遭到相關部門開罰。國台辦22日晚間表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，間接承認這起裁罰背後牽涉政治。

關於遠東集團在中國投資企業遭查處違規開罰；經濟部長王美花昨稍早證實，業者確實被中國依違反環保、稅務等問題開罰，不過，超過9成違規事項已改善，到年底前會全數改善完成。

王美花昨列席立法院經濟委員會並進行專題報告，會後接受媒體訪問時表示，業者確實被中國依違反環保、稅務等問題開罰，不過，超過9成違規事項已改善，年底前會全數改善完成。

她進一步說，會持續掌握相關進度，看業者有無需要協助。

遠東集團遭中國執法部門調查開罰，集團旗下亞泥22日晚間指出，將逐項改善，中國水泥事業正常營運；此事對營運無重大影響，將虛心面對，避免類似情事再發生。

據統計，遠東集團旗下亞泥與遠東新世紀因環保、消防安全及稅務工商等領域的部分項目不符規定，遭中國執法部門開罰合計人民幣8862萬元（約新台幣3.85億元）。

中國官媒新華社報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市的有關執法部門調查發現，遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業存在大量違法、違規行為，包含環保問題、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務與產品品質。

報導指出，相關部門隨後依法採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回閒置建設用地。

亞泥22日晚間發布新聞稿指出，亞泥今年第2季接受中國執法部門檢查業務及職能，執法部門發現子公司亞洲水泥（中國）控股公司轄下子公司，在環保、消防安全、設備及稅務工商等的部分項目不符現行規範，開罰亞泥，金額共計約人民幣5212萬元。

亞泥指出，在中國經營水泥事業多年，均依各項規定營運。已針對缺失事項列表專案管理，將逐項改善；此事對亞泥財務及業務無重大影響，中國水泥事業均正常營運。

遠東新22日也發布新聞稿指出，中國執法部門發現在環保、消防安全等領域的部分項目不符規定，開罰遠東新共人民幣3650萬元。

遠東新指出，針對不符規範的項目，遠東新已改善98%，其餘2%預計將在年底完成改善措施。相關罰款、追繳稅款均依規定繳納，對財務及業務無重大影響。

中國國務院台灣事務辦公室，22日晚間以發言人朱鳳蓮答記者問為題，回應外界詢問關於遠東集團在陸投資企業被裁罰一事。

朱鳳蓮說，遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川等地的化纖紡織、水泥企業存在一系列違法違規行為，有關部門依據國家法律法規對其採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在繼續。

朱鳳蓮指出，中國歡迎、支持「台胞」與台企赴大陸投資發展，將繼續依法保障「台胞」、台企的合法權益，但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事。」

她並向在中國投資的台企「喊話」，「要明辨是非，站穩立場」，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮也重申，「對台獨頑固分子及其關聯企業和金主必須依法懲戒」。

中央社指出，這樣的回應，間接證實了遠東集團受罰除了表面上的環保的問題外，也與遠東集團的政治傾向與捐助政治獻金的行為有關。

根據監察院公布2020年大選的候選人收支明細，遠東集團藉由旗下的多家公司向藍綠候選人捐助政治獻金。

今年11月5日，朱鳳蓮以書面稱，中方依法對「清單在列的台獨頑固分子」實施懲戒，禁止本人及家屬進入大陸和港澳，絕不允許關聯企業和金主在陸謀利。隨後於11月10日在國台辦記者會上再次強調，「對台獨頑固分子及其金主等主要支持者依法予以打擊，目的正是為了遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定」。