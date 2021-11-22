台灣同步掃黑查獲車上有球棒　徐國勇：暴力幫派攜帶球棒警政系統才註記

內政部長徐國勇（中）22日表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者也將於警政系統註記。 內政部長徐國勇（中）22日表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者也將於警政系統註記。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣近日「球棒隊」事件糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者將於警政系統註記。

刑事局今(22)日舉行第3次全國同步掃黑專案記者會，徐國勇表示，近來多起「球棒隊」糾紛破壞社會安定，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者將於警政系統註記。警政署長陳家欽也指示所有警察單位將加強取締，若攜帶球棒者因小糾紛引發暴力行為、甚或危及他人生命，也都會嚴加打擊。

徐國勇晚間在臉書發文表示，稍早他在刑事局記者會中提到「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」的部分，為避免誤解，進一步向大家說明，只有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，「一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心」。

徐國勇強調，這次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，15日起在全國各地檢署指揮下，對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力超過3000人次，查獲25個幫派犯罪組織、成員182人，並查扣不法金流、各式槍枝、毒品等，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

徐國勇說，將請超商業者在門口張貼醒目告示「進入超商購物請戴口罩」，以及店家歡迎光臨廣播同步增設「防止疫情擴散，請戴口罩」的提醒內容，讓超商店員避免不必要的衝突。

有網友在徐國勇臉書貼文下方留言開酸，「那高爾夫球桿要不要預防未來也管制一下」、「有刀械武器就直接帶回了，還要註記放行嗎？」、「還以為味全龍兄弟象的遊覽車要被註記了」、「所以有幫派背景的人不能從事棒球運動？」