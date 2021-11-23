呼應COP26聯合國氣候峰會　台灣集保IR平台探討納入碳數據可能　

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥（Glasgow）以實體會議方式舉行，與會人士疾呼全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰，應採取更積極的手段與政策工具來抑制全球均溫升幅。面對全球減碳趨勢，耕耘投資人關係平台（IR平台）ESG資訊提供的集保結算所近日在一場國際專業論壇中，一同與學者專家交流討論收錄更多減碳相關數據之可行性。

一場由全球最大ESG媒體「責任投資人」(Responsible Investor)主辦，結合全球學者專家為期四天之「亞洲責任投資人論壇」，於台北時間11月8日至11日舉行，論壇中，針對金融機構減碳、氣候風險及綠色債券等議題獲得廣泛討論，集保結算所與國泰金控為該論壇受邀演講之台灣代表。

集保結算所黃蓁蓁經理會後受訪表示，台灣正處於永續轉型的重要時刻，為呼應今年聯合國氣候峰會目標，無論政府機關或各企業團體，均已開始研議減碳相關議題及採取行動，這是一股力量，驅動上市櫃公司董事會及管理階層更加重視其營運過程中對環境及社會的影響。

她並引用Sustainalytics 數據指出，台灣公司在2020-2021年間， ESG風險管理評分之平均數與中位數皆大幅提升10%，顯示有相當數量公司大幅改善其 ESG 管理效能。

不過，在這過程中也發現，多達五成台灣公司碳排放數據揭露不足，隨國際對減碳的標準提高，公司必須有所因應，因此，集保IR平台正密切追蹤多項國際倡議，探索收錄更多數據之可行性，如歐盟永續金融揭露法（SFDR）所提出之重大負面因子（PAI）數據、國內發行公司之碳排放數據等，期未來能攜手國內上市櫃公司及投資機構人，共同為氣候變遷及減碳目標，善盡地球公民之責任與義務。