【AUKUS同盟】 澳洲簽約獲8艘核動力潛艦 印太戰力變動中國不滿

AUKUS同盟今（22）日首度公開簽署協議，英國高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）、澳洲國防部長杜登（Peter Du... AUKUS同盟今（22）日首度公開簽署協議，英國高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）、澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）與美國駐澳洲代辦高德曼（Michael Goldman）共同簽署協議。（圖／Peter Dutton推特）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）AUKUS同盟今（22）日首度公開簽署協定，澳洲不惜與法國翻臉，終於換來8艘核動力潛艦，以及美國、英國提供的網絡共享、人工智慧、量子與海底能力，為印太地區勢力角逐再添籌碼。

法新社報導，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）與美國駐澳洲代辦高德曼（Michael Goldman）、英國高級專員特麗迪爾（Victoria Treadell）共同簽署協議，允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」（naval nuclear propulsion information）。

It is major step forward in Australia’s acquisition of eight conventionally-armed nuclear-powered submarines. And it demonstrates that our nations are serious about Australia’s acquisition of this critical capability. pic.twitter.com/pVcOjs9HwT — Peter Dutton (@PeterDutton_MP) November 22, 2021

A privilege to sign the #AUKUS Information Agreement on behalf of the British Government this morning. It reflects the strength of our trilateral partnership & the trust we have at the heart of it.

https://t.co/GJ7mFrq0aj pic.twitter.com/ceSvJjr4bp — Vicki Treadell (@VickiTreadell) November 22, 2021

澳、英、美9月宣布組成三方安全聯盟AUKUS，因應中美競爭日益增長下的太平洋地區戰略緊張。這也是兩月來首度公開簽署與該技術相關的協議。

此前，美國總統拜登於19日發布聲明中表示：「該份協議將允許我們展開合作，進一步提升我們共同的防禦狀態。」

據AUKUS協議，澳洲將獲得8艘可匿蹤、能執行長距離任務的最先進核動力潛艦。協議並提供網絡共享、人工智慧、量子和未具體說明的海底能力。

中國對這協議相當不滿，中國駐澳洲大使館臨時代辦王晰寧19日向鏡報表示，坎培拉購入可發長程攻擊的潛艦，不再是「和平捍衛者」，而是耀武揚威，違反「不擴散核武器條約」的精神。

澳洲為升級潛艦，曾於2016年與法國簽訂高達數百億美元的柴電潛艦合約，卻於今年9月15日卻一聲不吭的毀約，讓事到臨頭才知「背後被捅了一刀」的法國怒不可遏，甚至召回駐美大使以示抗議。

不同於美國總統拜登（Joe Biden）放軟身段，在G20與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）握手言和，坦言美國行事「笨拙」，並致力於彌補裂痕；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與馬克宏就是否有事前知會變心一事各執一詞，互不相讓。

馬克宏砲轟莫里森6月作客愛麗舍宮，卻未提醒法國有意取消合約一事，莫里森稱法國早已知情，堅決不肯道歉，莫里森更公布馬克宏9月發送給他的私人訊息，「對於我們的聯合潛艇計劃，我應該期待好消息還是壞消息？」以此佐證，導致兩國信任更加破滅。

如今AUKUS同盟公開簽約，澳洲獲得8艘最先進核動力潛艦以及敏感技術分享，雖與法國情誼破裂，對莫里森而言，眼前國家與區域利益才是最真實的。