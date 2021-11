【AUKUS同盟】 澳洲簽約獲8艘核動力潛艦 印太戰力變動中國不滿

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)AUKUS同盟今(22)日首度公開簽署協定,澳洲不惜與法國翻臉,終於換來8艘核動力潛艦,以及美國、英國提供的網絡共享、人工智慧、量子與海底能力,為印太地區勢力角逐再添籌碼。

法新社報導,澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)與美國駐澳洲代辦高德曼(Michael Goldman)、英國高級專員特麗迪爾(Victoria Treadell)共同簽署協議,允許3國交換敏感的「海軍核動力推進資訊」(naval nuclear propulsion information)。

It is major step forward in Australia’s acquisition of eight conventionally-armed nuclear-powered submarines. And it demonstrates that our nations are serious about Australia’s acquisition of this critical capability. pic.twitter.com/pVcOjs9HwT

A privilege to sign the #AUKUS Information Agreement on behalf of the British Government this morning. It reflects the strength of our trilateral partnership & the trust we have at the heart of it.

