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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超307.77億元

買超大同14.02萬張最多，另賣超中鋼8.09萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/11/22 17:18
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超307.77億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/11/15~2021/11/19）外資在集中市場總買進金額為4,993.33億元，總賣出金額為4,685.56億元，買超為307.77億元，另統計自2021年年初至11月19日止，外資總買進金額為20兆2,070.34億元，總賣出金額為20兆6,865.11億元，累計賣超為4,794.77億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為24兆544.79億元新台幣，占全體上市股票市值的43.93%，較11月12日的23兆5,055.88億元新台幣，增加5,488.91億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：大同：買進221,485千股，賣出81,315千股，買超140,170千股。

第二名：群創：買進338,457千股，賣出205,376千股，買超133,081千股。

第三名：友達：買進286,964千股，賣出203,872千股，買超83,092千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中鋼：買進44,412千股，賣出125,323千股，賣超80,911千股。

第二名：仁寶：買進14,473千股，賣出62,711千股，賣超48,238千股。

第三名：臺企銀：買進37,987千股，賣出69,945千股，賣超31,958千股。

更新時間 : 2021-11-22 18:23 GMT+08:00

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