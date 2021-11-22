新北4部皇冠海岸新住民子女的生命故事 即日起邀您一起上線感動

新北市教育局為使北海岸及東北角學校的新住民子女技能培力， 與新北市文化基金會及國泰慈善基金會合作推動「 皇冠海岸新住民子女培力光榮計畫」，邀請優秀紀錄片導演透過影像 記錄新住民子女的成長故事。昨(21)日在板橋府中15新北市紀 錄片放映院舉辦新二代《成長進行式》特映會，邀請4部影片的學生 主角與家人一同觀賞，扣人心弦的生命故事， 讓現場學生與家人感動萬分。

新北市教育局表示，新住民為新北市六大願景工程之一，感謝國泰慈善基金 會挹注經費促成4位導演吳柏泓、李剛齡、陳志漢、張緯誌至金山、 萬里、石門、雙溪、瑞芳、三芝等北海岸6個行政區學校，為期1年 蹲點拍攝，記錄新住民子女的在學學習與生活點滴。在這4部紀錄片中，「北方的故鄉」 介紹金山高中國中部簡建成同學， 每天清晨五點多陪母親搬貨到市場擺攤做生意， 即使冬天寒流也不例外，而選修越南語就是為能和媽媽用母語交流。 導演陳志漢觀察生長在單親家庭的他早熟而獨立， 不覺得自己身分特別，片中母子簡單平凡的對話中也處處真情流露。

紀錄片「海的這一端」 描述老梅國小曲怡蒨同學當初因打擊樂動作很帥而熱血加入社團。 越南籍媽媽說「怡蒨想學什麼才藝，我都支持為她打氣。」怡蒨俏皮 接話:「我很快就會了，還會寫譜呢!」母女間親密的互動彷彿姊妹 。侯市長先前出席老梅國小120歲校慶，怡蒨爭取上台表演， 導演吳柏泓及媽媽在台下當最忠實的粉絲。 石門國小的鄭智擎也和家人前往觀影， 紀錄片中他參加學校越南語課程， 希望透過越語導覽石門獨特的自然生態，沈穩的口條令人印象深刻。

導演李剛齡分享未來等到新二代就職之後， 在社會裡必然產生一個很明顯的影響力及多元文化存在感。紀錄片「 我的課表是生活」分享吉慶國小葉宇晨同學，媽媽是柬埔寨人， 但不因為是新住民子女的關係覺得與他人不同， 課後帶著好朋友回爸爸的熱炒店幫忙， 活潑外向積極參與校內的各項活動，覺得新北就是自己的家。同樣出 現在紀錄片中的野柳國小邱詩語，和阿嬤、菲律賓籍媽媽、兩個姐姐 一起參加特映會， 看見導演把家人的生活故事透過紀錄片放映在螢幕上， 家人間互相關心的舉動格外令人感動。

張緯誌導演的紀錄片「貂山樂聲」裡，媽媽是越南籍的雙溪高中林芝 蒂在現場分享，透過拍攝影片過程，不再覺得和別人長相不同是異類 ，反因為雙重文化擁有更多優勢。 芝蒂的學姐卓玉婷同時也是這部片的副導表示，無論從哪裡來， 都是這塊土地的主人，因為這部片讓自己更認同雙溪文化也更瞭解不 同國家的多元文化。

教育局長張明文表示，新北市透過產官學民共同推動2030新住民 十年願景，109學年起各校與國立臺灣科技大學、致理科技大學、 國泰慈善基金會及新北市文化基金會共同推動進行特色社團及多元文 化課程，讓更多新住民子女透過學習語言、 樂器及小小網紅等培力計畫，全方位的發展天賦潛能。期能培育偏鄉 新住民學子跨語言跨文化探索生涯，學習一技之長揚才展能。 歡迎民眾至YouTube搜尋「皇冠海岸成長進行式紀錄片」， 一起觀賞感動故事。