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台灣高端疫苗獲澳洲TGA許可　將加速申請EUA

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/22 17:04
澳洲藥物管理局（TGA）於22日宣布，決定授予高端COVID-19疫苗「審查資格認定」。

澳洲藥物管理局（TGA）於22日宣布，決定授予高端COVID-19疫苗「審查資格認定」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）繼AZ、輝瑞、莫德納、嬌生及Novavax後，澳洲藥物管理局（TGA）於22日宣布，決定授予高端COVID-19疫苗「審查資格認定」（provisional determination）。高端是目前第6個取得TGA審查資格認定的COVID-19疫苗。

根據高端疫苗的新聞稿指出，TGA在綜合考量疫苗資料文件和新冠疫情嚴重性後，決定授予高端新冠肺炎疫苗「審查資格認定」（provisional determination）。

根據TGA針對新冠疫苗的規定，無論是首次申請疫苗緊急許可，或是疫苗上市後擴增使用族群的年齡，都必須透過審查資格認定才能進行審核程序。此項資格認定是申請澳洲疫苗緊急使用許可（provisional approval類似EUA）的關鍵步驟，代表高端新冠疫苗可透過此資格，加速澳洲查驗登記的審查程序。

高端表示，澳洲TGA在全球醫藥法規監管機關中極具公信力，不但是世界衛生組織定義的全球36個嚴格監管機構（Stringent Regulatory Authorities）之一，也是 台灣查驗登記法規所認定的十大醫藥先進國認證單位。

在COVID-19相關國際醫藥法規制定過程中，澳洲TGA同時也是「ICMRA國際藥物法規主管機構聯盟」、「Access Consortium聯盟」會員國，以及「歐盟COVID-19疫苗和療法委員會」的參與成員之一。

高端疫苗表示，已著手準備申請文件，將盡快正式向TGA申請疫苗緊急許可。
高端
澳洲藥物管理局

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