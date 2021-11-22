台北遠東香格里拉 打造聖誕跨年歡樂城

歡樂歲末佳節即將來臨，台北遠東香格里拉飯店從繽紛節慶佈置、精心設計的聖誕糕點、節慶禮品、火雞外帶餐、聖誕音樂表演、到各餐廳酒廊美味應景佳餚及跨年派對、景觀煙火房都準備好了，不管想要怎麼度過佳節，趁疫情趨緩與振興五倍券在手，與好友親朋盡享各式美食佳釀，感受溫馨熱鬧聖誕與跨年！餐廳訂位(02) 7711-2080；訂房(02) 2376-3266；節慶禮品與美食外帶線上訂購：https://lihi1.com/Jqv38。

聖誕跨年揪團聚 節慶好味任君選

馬可波羅義大利餐廳暨酒廊 (38F)

擁有高樓景觀的馬可波羅義大利餐廳充滿濃厚節慶氣氛，是與情人或親友歡度聖誕跨年的首選餐廳！主廚徐維志悉心準備的聖誕新年饗宴包含炭烤整隻波士頓龍蝦以及美國頂級菲力牛排等精緻奢華料理，有四道至六道菜式的套餐選擇，每位2,980元起，亦有多樣單點佳餚選擇，12月24日至1月2日晚間限定供應，用美食配美景感謝自己一整年的努力，迎接嶄新的一年！想要熱鬧跨年，當然要到馬可波羅酒廊跨年煙火派對，享受豐富多樣的義式小點、精選佳釀佐上台北迷人夜景，在101絢爛煙火前舉杯迎接2022，美景座位區每位4,688元，搖滾站位區每位3,688元。

ibuki日本料理餐廳 (7F)

ibuki日本料理餐廳貼心準備暖心又暖胃的火鍋與鐵板燒兩種饗宴選擇，適合歲末團聚共享。日式鍋物饗宴包含前菜、特選三品生魚片、銀鱈西京燒、鍋物可選擇壽喜燒或涮涮鍋，豐富新鮮食材例如鮑魚、美國上等沙朗牛肉、北海道干貝、台灣虎蝦、澎湖中卷等，搭配時令蔬菜、豆腐與烏龍麵，另可加購升級享受日本鹿兒島和牛或波士頓活龍蝦，餐後還有紅豆抹茶湯圓及季節水果，道道美味又滿足！而鐵板燒套餐共有13道精緻料理，例如帝王蟹海藻沙拉、手工山藥豆腐北海道海膽、特選三品生魚片、鰻魚蛋捲佐鮭魚卵、活鮑魚、加拿大鴨肝、美國菲力牛排、松露炒飯等，鍋物與鐵板套餐每位皆2,980元起，12月24日至2022年1月2日期間限定供應。

香宮 (6F)

連續四年榮獲米其林餐盤推薦的香宮粵菜餐廳擁有多間私人包廂，闔家團圓歡聚首選，港籍何競業主廚精心設計精緻佳餚包含蟲草花瑤柱竹笙遼參燉雞湯、蒜片黑椒鴨肝日本A5和牛柳粒、燕窩黑松露星斑件拌紅藜麥皇湯蟹肉、紅燒鮑汁六頭湯鮑花膠筒北菇、上湯牛油焗波士頓龍蝦等，經典粵式風味，12月24日至2022年1月2日期間限定供應，套餐兩位5,880元起。

上海醉月樓 (39F)

喜愛中式料理的饕客另一品味選擇是上海醉月樓高樓美景佐滬式功夫菜餚！品嘗擁有三十年精湛廚藝的賴忠舜主廚巧思呈現經典風味，從滬江四首碟的翡翠羽衣、鳳尾子魚、魚子水晶蟹肉、洋花蘿蔔美味啟航，接著六道細緻特色美饌包含南瓜蟹肉百菇西紅柿湯、蒜蓉蟲草蒸波士頓龍蝦、美國牛柳粒佐菜飯、松鼠鮮魚塊，雪白青花菜佐瑤柱酥、絲瓜蝦仁小籠包，餐後以精緻甜品雨花豆沙湯圓佐上海綠豆糕以及繽紛水果盤完美收尾，套餐含一杯紅酒或氣泡酒或可選擇無限暢飲果汁或軟性飲料，12月24日至2022年1月2日期間限定供應，每位3,280元起。

遠東Café 自助餐廳 (6F)

滿足闔家大小味蕾的遠東Café 自助餐廳，當然也是歲末熱鬧歡聚的超人氣口袋名單！十二大主題的寰宇美食琳瑯滿目，享受開放式廚房現點現做的感官饗宴，佳節期間特別在聖誕夜12月24日及跨年夜12月31日增加節慶精選美餚，自助晚餐每位1,880元起。佳節歡聚少不了悠揚美聲助興，遠東Café也將於12月18日至19日及24日至26日期間，邀請美聲合唱團現場演出聖誕曲目，為溫馨佳節增添歡樂氣氛！

The Cake Room薑餅禮品屋 (1F)

又到了交換禮物的時節，台北遠東香格里拉一樓The Cake Room也變身為溫馨童趣的薑餅禮品屋，滿屋的薑餅香甜芬芳不僅孩子們興奮不已，更激起大人們的童心，讓人流連忘返選購節慶禮物，德籍甜點主廚法蘭克巧手獻上一系列節慶甜點，包含聖誕老人巧克力、企鵝寶寶、聖誕貓頭鷹、國王派等，俏皮討喜又精緻，另有豪華聖誕禮籃，包含多樣香格里拉獨家商品，送禮自用皆宜，節慶限定蛋糕與禮籃需三天前預訂，詳洽 (02) 7700-3155，線上訂購：https://lihi1.com/Jqv38。

新年假期 跨年派對煙火房搶訂中

跨年夜避開人潮，獨享私人空間與心愛的人一起欣賞煙火歡慶新年！台北遠東香格里拉的璀璨101跨年住房專案，最後倒數搶訂中，雙人入住101煙火景觀房，輕鬆寫意在舒適寬敞的客房裡享受絢爛奪目的101跨年煙火。專案包含雙人豐盛早餐、精選紅酒、客房繽紛氣球佈置、品饗迷你吧以及飯店休閒健身設施等尊榮禮遇，須連住兩晚，平均每晚19,300元起。

餐飲價格皆需外加一成服務費，詳情與訂位請洽 (02)7711-2080，房價皆須外加15.5%服務費及稅金，訂房詳情請洽 (02)2376-3266。