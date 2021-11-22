Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

【金馬58】台灣金曲天后張清芳獻唱〈最愛〉　重量級表演卡司搶先看

娃娃魏如萱將改編＜變形金剛＞獻給電影幕前幕後超強工作人員

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/22 16:26
張清芳將於金馬58獻唱〈最愛〉(圖/金馬執委會)

張清芳將於金馬58獻唱〈最愛〉(圖/金馬執委會)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬58今日宣布頒獎典禮壓軸演出嘉賓，金曲天后張清芳將現身演唱〈最愛〉，其他表演嘉賓包含艾怡良、茄子蛋及魏如萱。

金馬58將於11月27日於台北國父紀念館舉行，歌手艾怡良及茄子蛋都將於現場演唱，最近剛出新專輯的艾怡良，首度主演電影《我沒有談的那場戀愛便雙料入圍最佳新演員與原創電影歌曲，她將親自演唱〈我這個人〉，茄子蛋則將帶來《當男人戀愛時》的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉。

金曲歌后魏如萱也將首度擔綱金馬獎表演嘉賓，今年在《瀑布》和入圍影后的賈靜雯更有精彩的對手戲，成功「斜槓」電影咖，她將改編專輯裡的形容為母則強的搖滾媽媽經單曲〈變形金剛〉，邀請原作詞人葛大為將歌曲因金馬典禮重新填詞，讓〈變形金剛〉更貼近成為斜槓電影人的歌手們共同夢想。

金馬執行委員會今(22)日宣布頒獎典禮再添一位表演嘉賓，好久不見的金曲天后張清芳時隔20年將現身金馬舞台演唱〈最愛〉，她表示：「雖然我不是電影人，但我非常愛電影，距離上一次演唱會到現在已經有6年沒有公開演出，能在金馬獎典禮上為所有電影人演唱，我覺得非常榮耀。」

金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川率先提出想法，把經典電影〈最愛〉同名主題曲送給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人，當時腦中第一時間就浮現張清芳的身影。有「流行樂壇東方不敗」之稱的張清芳為了唱好這首歌，也請教了作曲人李宗盛，他聽完配唱的版本忍不住稱讚：「經歷過豐富人生閱歷的張清芳，現在唱這首歌是最好的狀態！」

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請見官網
金馬
艾怡良
張清芳
茄子蛋
魏如萱

相關新聞

尖叫聲！白靈、李國煌、李心潔再度來台灣　金馬頒獎嘉賓超有看頭
尖叫聲！白靈、李國煌、李心潔再度來台灣　金馬頒獎嘉賓超有看頭
2021/11/03 17:16
日本熱門強片《電影之神》反映疫情當下　台灣金馬影展門票5分鐘內搶光
日本熱門強片《電影之神》反映疫情當下　台灣金馬影展門票5分鐘內搶光
2021/11/01 17:10
台灣金馬獎入圍名單！吳鎮宇、張震、邱澤角逐影帝　《瀑布》母女檔賈靜雯王淨爭影后寶座
台灣金馬獎入圍名單！吳鎮宇、張震、邱澤角逐影帝　《瀑布》母女檔賈靜雯王淨爭影后寶座
2021/10/05 19:35
台灣金馬星光大道雙主持人揭曉！入圍名單、頒獎典禮時間公布囉！
台灣金馬星光大道雙主持人揭曉！入圍名單、頒獎典禮時間公布囉！
2021/10/04 20:00
台灣雲門舞蹈蒲公英計畫　首度跳島金馬澎示範講座
台灣雲門舞蹈蒲公英計畫　首度跳島金馬澎示範講座
2021/09/28 19:58