【金馬58】台灣金曲天后張清芳獻唱〈最愛〉　重量級表演卡司搶先看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金馬58今日宣布頒獎典禮壓軸演出嘉賓，金曲天后張清芳將現身演唱〈最愛〉，其他表演嘉賓包含艾怡良、茄子蛋及魏如萱。

金馬58將於11月27日於台北國父紀念館舉行，歌手艾怡良及茄子蛋都將於現場演唱，最近剛出新專輯的艾怡良，首度主演電影《我沒有談的那場戀愛便雙料入圍最佳新演員與原創電影歌曲，她將親自演唱〈我這個人〉，茄子蛋則將帶來《當男人戀愛時》的主題曲〈 愛情你比我想的閣較偉大〉。

金曲歌后魏如萱也將首度擔綱金馬獎表演嘉賓，今年在《瀑布》和入圍影后的賈靜雯更有精彩的對手戲，成功「斜槓」電影咖，她將改編專輯裡的形容為母則強的搖滾媽媽經單曲〈變形金剛〉，邀請原作詞人葛大為將歌曲因金馬典禮重新填詞，讓〈變形金剛〉更貼近成為斜槓電影人的歌手們共同夢想。

金馬執行委員會今(22)日宣布頒獎典禮再添一位表演嘉賓，好久不見的金曲天后張清芳時隔20年將現身金馬舞台演唱〈最愛〉，她表示：「雖然我不是電影人，但我非常愛電影，距離上一次演唱會到現在已經有6年沒有公開演出，能在金馬獎典禮上為所有電影人演唱，我覺得非常榮耀。」

金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川率先提出想法，把經典電影〈最愛〉同名主題曲送給把電影當作此生摯愛的幕前幕後影人，當時腦中第一時間就浮現張清芳的身影。有「流行樂壇東方不敗」之稱的張清芳為了唱好這首歌，也請教了作曲人李宗盛，他聽完配唱的版本忍不住稱讚：「經歷過豐富人生閱歷的張清芳，現在唱這首歌是最好的狀態！」

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請見官網。