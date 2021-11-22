道地嘆早茶! 台北美福重現茶樓風情　用慢熬粥品與經典港點 品時間的滋味

隨著疫情趨緩，以及政府發放五倍券等振興方案，讓國內旅遊及餐飲市場活絡復甦，台北美福為提供更多旅遊風情，特別將香港傳統早茶文化端呈上桌，自11月20日起至12月26日止，每週六及週日早上8點30分於潮粵坊港潮餐廳，用一盅兩件重溫香江日常。提供細火慢熬的廣式糜粥，烹出綿密滋味，以及蒸籠、煎炸與甜品類的多樣港式點心，精緻小點每份最低140元起，晨間時光佐以水滾茶靚的清香茗氣，享受廣東正宗早茶風味！活動期間凡加入美福飯店的集點卡會員，即可獲得「將軍澳凍奶茶」招待券乙張，每杯價值180元，詳情請洽02-7722-3390潮粵坊。

【美味興嘆 甚是享受】

在廣東一帶有著三茶兩飯的說法，三茶指的是早、午、晚三段在茶樓裡的時光，而早茶更被稱作嘆早茶，「嘆」字在廣東話為享受之意，由此可見其對早茶的重視。傳承道地廣東風情的潮粵坊港潮餐廳，由出生香港的行政主廚王志孚，推出早茶期間限定的奶油焗白菜，先以培根與蒜味爆香，加入稍加汆燙過的白菜，與干貝、蝦仁和奶油白醬燴煮，盛入碗內並撒上起司後再送進烤箱，出爐後奶香四溢，多汁的白菜充滿香濃起司味，一口牽絲，令人欲罷不能，每份180元。強調以料養粥的廣式粥品，用豐富配料幫襯，推薦三款粥品，分別有海味豐富的鮑片海皇及第粥、滑嫩雞肉與肥美鮑魚的鮑魚滑雞球粥，以及口感十足的松阪肉片皮蛋粥，以慢火細熬的方式，將米心燉煮至軟綿與湯底融合，讓食材原始風味於熬煮期間完整釋放，海味的鮮及肉品的甜，與米粒的稻香完美結合，每份380元起。

【加入會員 再享好禮】

蒸籠品項必點的招牌原籠蝦餃皇以晶瑩剔透的外皮，包入混合富含油花的豬後腿肉與蝦仁，加入胡椒、米酒調味後拌勻的內餡，煨蒸開籠，顯露出粉嫩嬌滴姿態，每份220元；位於點心不敗地位的蟹黃瑤柱蒸燒賣，選用位於後腿與臀肉之間的三角肉，其肉質偏瘦卻帶有豬皮，與蝦仁和切成丁狀的香菇製成內餡，搭上豬皮與豬肉混合後的Q彈質地，再塞入干貝絲並灑上蝦卵，鮮度與口感更為豐富有層次，每份180元。除了廣東點心外，潮州的經典蒸粉粿亦不容錯過，將去骨雞腿肉、豬里肌肉所製成的絞肉，與杏鮑菇丁、綠竹筍丁爆炒出香氣後，和豆薯、芹菜與韭菜拌勻，包裹進富含彈性的水晶皮內，輕煙繚繞蒸籠開蓋，透明的粉粿一口咬下，不同食材迸發出獨有的風味與口感，令人垂涎三尺，每份180元。即日起加入美福飯店的集點卡會員，即可獲得「將軍澳凍奶茶」招待券乙張，每杯價值180元，可於11月20日至12月26日嘆早茶時間兌換使用，趕快掃描QR Code 加入吧！