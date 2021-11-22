夢幻又好喝！讓草莓控愛不釋手的「大苑子」莓好時光回來啦！

跟著大苑子用「草莓季」一起迎接莓好新生活吧！大苑子期望能以這波草莓風暴來開啟新生活，用一杯最新鮮的「莓好時光」、「莓好花漾」迎接新的一年！為了讓草莓控能品嘗到今年冬季的第一杯草莓飲品，鮮果專家大苑子密切掌握草莓鮮果的成長狀況、產地天氣變化等！千呼萬喚、眾所期待，美味新鮮的人氣飲品「莓好時光」、「莓好花漾」即將於11/19(五)起全台限店販售，並於12月中旬全台統一上市。

來大苑子品嘗今年冬季的第一杯草莓飲！「莓好時光」、「莓好花漾」強勢回歸；市府夢想店推出草莓系冰品「莓好情人」莓好上市！

人氣超高、擁有許多粉絲的「莓好時光」，使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，香濃滑順，還能吸得到新鮮的果肉，濃而不膩；冬季清爽系飲品霸主「莓好花漾」清爽順口，新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可以吃到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓，口感豐富順口，一口接一口停不下來！

此外大苑子市府夢想店也11/24(三)推出草莓冰品「莓好情人」，讓喜愛草莓的朋友能一口氣品嘗到滿滿的新鮮草莓，搭配上清涼的刨冰，再淋上每日手工熬煮的新鮮草莓果醬以及濃醇的「許慶良鮮乳煉乳」，絕妙搭配，每一口都超幸福、超滿足啦！

2019開啟「今日採今日吃」超狂任務，採收後最快2小時內抵達!

做成飲料的水果也需要做到今日採今日吃? 沒錯! 大苑子顛覆你對水果飲品的認知! 大苑子從2019年起全面開啟超狂任務，草莓果農早上四點開始進行草莓採收、大苑子直接將「行動農檢室」進駐到苗栗大湖產地，鮮採即驗，直接在產地完成農藥檢驗；八、九點就開始發車配送至全台門市，品質最安全的鮮嫩草莓，最快兩小時就送到店家。此外，為了讓顧客品嘗到最新鮮的草莓飲品，大苑子更長期深耕產地，從種植、生長、除草、採收，每個環節都時刻關心，採購人員對於草莓的特性和生長狀況相當了解，這也成了「大苑子草莓」的高品質保證。為讓顧客有更多選擇、吃得更安心。

2022年大苑子公益桌曆延續花磚文化推廣，美觀實用又超澎派！預購就再加碼送出「一顆芒果乾」乙包！

大苑子2022年公益桌曆繼續延續花磚文化推廣，特別推出「2022年作伙起家公益桌曆」！2021年大苑子20週年生日，特別與代表台灣工藝、重視台灣在地文化保存、宣傳的「台灣花磚博物館」合作；2022年大苑子繼續延續這樣的理念，推出「2022年作伙起家公益桌曆」，主題圍繞在「鮮果起家厝」上，封面以鮮果花磚圖樣延伸，其中芭樂象徵健康、蘋果則象徵平安，代表大苑子希望透過公益桌曆預祝新的一年都能平安健康！

大苑子公益桌曆從201１年至今，每年固定發行實踐社會責任，且每售出一本公益桌曆將捐出20元給予關懷弱勢兒童的公益團體，讓顧客也能一起響應愛心！2022年最新的公益桌曆自11/22(一)~11/29(一)在大苑子APP商城獨家販售，限量2022本、售完為止。本次的公益桌曆為房型設計，外型精美、擺放方便、實用又美觀，送禮自用兩相宜。且今年的桌曆超彭派，只要掃描桌曆附贈的獨家Qrcode即可獲得13張專屬優惠券，讓顧客可以輕鬆用驚喜的價格跟著時令喝鮮果飲，不僅如此，只要於販售期間預購大苑子公益桌曆再加碼送出大苑子近期推出的超人氣商品「一顆芒果乾」，嚴選在欉紅的愛文芒果、自然無添加，香氣迷人、入口軟硬度適中，不論是大朋友小朋友都超喜歡！

這一杯超狂~進階版的芋頭鮮奶、紫米紅豆鮮奶都在這！珍珠、仙草凍、小芋圓通通吃得到！

大苑子超人氣秋冬限定飲品許慶良紫米紅豆鮮奶、許慶良芋頭鮮奶香濃滑順，受到許多粉絲的喜愛！為了滿足更多加料控，大苑子於11/18(四)推出超狂、超澎派的金飽飽組合「紫米紅豆鮮奶金飽飽」、「芋頭鮮奶金飽飽」，香Q紫米紅豆與大甲芋頭分別融入許慶良鮮乳，再與珍珠、仙草凍、小芋圓完美交織，口口驚喜、杯杯滿足！這一杯，嚼嚼控和加料控絕對不能錯過！