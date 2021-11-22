好自在攜手家樂福 買一包捐一片　號召消費者用行動終結月經貧窮

月經貧窮的議題近幾年在台灣逐漸受到關注，尤其在疫情的推波助瀾下，許多弱勢家庭因為疫情受到強力的經濟衝擊，家中女性每個月固定支出的生理用品需求更容易被犧牲，月經貧窮不僅是健康問題，也成為社會問題。P&G寶僑家品旗下好自在從2019年起就開始在全球如英國、美國、印度、非洲等地開展「終結月經貧窮」活動，與當地非營利組織或教育機構合作，捐贈生理用品致力讓青少女不再因為月經貧窮所困。如今好自在攜手家樂福，以「買一包捐一片」的實際行動，號召消費者一同加入協助18歲以下的青少女對抗月經貧窮。

買一包捐一片 自在自信做自己

好自在品牌的使命是讓所有女生不因青春期的性別框架或生理期而失去自信，因此從今年11月到明年1月底止攜手家樂福投入終結月經貧窮活動；全台任一家樂福活動期間每售出一包好自在衛生棉，好自在就捐一片衛生棉給全台第一個以月經議題為核心的非營利組織小紅帽，後續再由小紅帽偕同社工人員將衛生棉物資定期送至全台18歲以下500多位援助個案手中，讓每個受到援助的對象都能有穩定的生理用品供應，逐步脫離月經貧窮的困境，重拾自信自在做自己，此次活動目標預計將捐出30,000片。

P&G寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「作為一個將親近生活、美化生活作為核心價值的企業，推動向善向上的力量不僅是我們的DNA，也是我們的承諾。好自在在全球已經推動終結月經貧窮多年，很高興在台灣我們也承接這個善的循環，結合家樂福的網絡，讓更多人關注月經貧窮的議題，並且一同參與這個行動。」

月經貧窮分布無城鄉差距 隱性個案易被忽視

『月經貧窮』（Period Poverty）泛指人們因為經濟上的限縮，無法負擔正常且足夠數量的生理用品或缺乏獲取管道，因而對其造成生理問題如因為感染導致的骨盆炎、不孕、子宮頸癌，或造成心理問題如嚴重憂鬱、焦慮等負面影響。根據此次合作的非營利組織小紅帽指出，目前長期陪伴的200多位18歲以下青少女遍及全台20多個縣市，除了因為無法頻繁更換衛生棉而可能導致細菌感染的健康問題外，這些青少女也因為不安與自卑選擇生理期這幾天不去上學，不但間接地剝奪了他們的受教權與社交，也讓他們自信下滑影響心理發展。而月經貧窮也不像多數人認為的只集中在偏遠地區，在經濟發達的都會區，因為消費支出相對更高，貧富差距所導致的月經貧窮往往隱藏在社區中，反而更容易被忽視。

好自在守護女性每一天

好自在今年自五月新冠疫情爆發後第一時間，即啟動不同的行動守護社會上的女性；考量前線醫護人員在生理期間仍需長時間穿戴隔離衣，卻無法頻繁更換生理用品的挑戰，好自在提供五百二十箱長時間透氣的全方位貼身防漏的安睡褲，前進北北基桃五家醫院之十二個院區，守護第一線的醫護人員。另外也捐贈超過萬片體積輕巧、方便攜帶的好自在少女口袋棉，給全台超過二十所弱勢機構及偏鄉小學的少女，緩解社福單位和弱勢團體在疫情期間募集物資的困難。