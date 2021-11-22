台北遠東香格里拉　連續五年蟬聯「台北最佳商務飯店」

2021年11月- 多年來獲獎無數的台北遠東香格里拉再度榮獲國際獎項的肯定！享譽全球的亞太商旅雜誌 (Business Traveller Asia-Pacific)於日前頒發世界傑出飯店、航空公司、機場等旅遊業機構，其中台北遠東香格里拉連續第五年榮獲「台北最佳商務飯店」。區域總經理祖睿德 (Randy Zupanski) 對此深感榮幸並表示：「台北遠東香格里拉一直致力精進飯店設施與優質服務，讓每個客人體驗香格里拉熱情好客的精神。尤其今年是極具挑戰的一年，我們能夠再次獲得國際肯定，對全體員工別具意義，這項榮譽屬於團隊的每一份子！」此外，廣受商務人士信賴的香格里拉酒店集團，於2021年歡慶50週年之際，亦連續20年被評選為「亞洲最佳商務飯店品牌」。

亞太商旅雜誌評比

此獎項是由亞太商旅雜誌於2021年7月到9月期間，針對全球訂戶所發送了投票表格來進行票選，一共有超過3萬名的旅客，在亞洲地區經常性旅行出差，平均每年出差多達19次，以他們的觀點提供了寶貴的意見，也讓這項評比結果格外受到重視。台北遠東香格里拉能夠連續五年獲得殊榮，不但是對飯店的肯定，也讓台灣的頂級飯店能在亞洲佔有一席之地！

台北遠東香格里拉 城市奢旅1+1

歡慶連續五年獲獎，也為了讓更多賓客有深刻的住宿體驗，台北遠東香格里拉限時推出「城市奢旅1+1」住房專案，即日起至12月29日，入住台北遠東香格里拉超豪華客房或以上等級房型，即享住一晚加碼再送一晚的超值優惠！台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，住客可使用設備完善的休閒健身設施、自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜壯麗景色收納眼底，無論是洽公或是度假，盡享自在放鬆的五星奢華禮遇！

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