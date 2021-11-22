台灣文策院首推Books From Taiwan　搶進西語出版市場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文策院瞄準西語市場精選台灣書籍推出西文版，並將參加「墨西哥瓜達拉哈拉書展」加強推廣。

文化內容策進院（文策院）為協助台灣出版產業擴大國際市場佈局，首度在台灣圖書版權推廣計畫「Books From Taiwan」中，針對全世界僅次於中英文使用人口的西班牙語人口，精選出具有國際市場潛力與在地特色的台灣出版品，推出西語市場行銷規劃，包含書介、繪本行銷短動畫，以及針對台灣出版市場的國際觀點專文等，並搭配今年即將舉行的全球最重要西葡語系出版業嘉年華會「墨西哥瓜達拉哈拉書展」，協助台灣作品對接西語出版消費市場，拓展台灣文化內容的國際品牌識別度。



文策院院長李明哲表示，近來因台灣創作的在地主題鮮明獨特，加上在國際出版展會中屢獲大獎，反應在外譯市場上，銷量逐漸成長，且陸續賣出了多語系版權，顯示台灣作品具有國際市場商機，西班牙語系因人口眾多，是文策院協助業者佈局國際市場的重點之一；因此，特別透過今年文策院的「Books From Taiwan」計畫，強化西語行銷，讓西語出版消費市場認識台灣作品，也深化台灣文化的國際品牌形象，進而促成更多內容產業的各項合作與交易。

今年「Books From Taiwan」計畫經由公開徵件及國內出版產業專業人士評選後，以國際市場潛力與在地特色為方向，精選出 33 部優秀作品，協助製作西語書介翻譯；也透過製作「繪本行銷短動畫」，將圖像作品搭配西語發音以動畫形式呈現，強化內容的多元行銷。

精選作品包含 2020 Openbook 好書獎最佳童書《一個像海的地方》、曾獲台灣常態性文學獎中最高獎金的聯合報文學大獎《尋琴者》，以及獲選 2021 年金漫獎年度漫畫獎及金漫大獎得主《獅子藏匿的書屋》等。

另外，也邀請熟悉台灣出版市場的國外相關專業人士，透過國際市場的經驗與觀點，以專文介紹，協助西語消費者與版權買家更快速了解台灣出版品的特色。如日本橫濱國立大學名譽教授白水紀子、法國亞洲書庫出版社「台灣小說系列」總編輯關首奇（Gwennaël Gaffric）、泰國出版商與書商協會國際事務副會長王道明（Anurak Kitpaiboonthawee）等人。

2021 BOOKS FROM TAIWAN: PORQUE VIVIR ES CREAR西語系市場線上展：https://booksfromtaiwan.taicca.tw/2021spanish

Books From Taiwan Childrens Books Animation Showreel：

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6N4H8f3-snqHMgRtgbk81KpSoJ-Pi9dl

Books From Taiwan 官網：https://booksfromtaiwan.tw/