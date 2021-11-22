規勸戴口罩　店員卻被刺死！台灣萊爾富：即日起不再強制提醒顧客戴口罩

為了保護員工安全，萊爾富宣布，即日起不再強制宣導與提醒未配戴口罩入店的顧客。（圖取自facebook.com/hihilife） 為了保護員工安全，萊爾富宣布，即日起不再強制宣導與提醒未配戴口罩入店的顧客。（圖取自facebook.com/hihilife）

14:25更新

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）疫情期間店員盡責規勸民眾戴口罩的行為，卻屢遭暴力相待，為保護員工安全，萊爾富開全台第一槍，宣布自即日起，對於未配戴口罩入店的顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

三個多月來，超商防疫暴力事件頻傳，今年9月，屏東縣高樹鄉某超商女店員因規勸楊姓男子戴口罩，慘遭挖眼攻擊，差點失明；10月份台中陳姓超商店員勸導酒醉男子戴口罩卻被打到斷了多根肋骨、眼窩破碎等嚴重傷害。

昨(21)日清晨桃園市龜山區某超商甚至發生砍人命案，蔣姓紙雕師（41歲）因為未戴口罩前往店內消費，遭蔡姓店員規勸，蔣男竟在離開後又持刀返回店內，並狠刺店員12刀，店員送醫後不治身亡，蔣男被逮捕後，還辯稱自己罹患精神疾病、長期服藥，感覺不到自己殺人。

針對昨日超商同行遭攻擊事件，萊爾富今（22）日宣布，因店內、店外均有張貼相關防疫的提醒，已達到顧客防疫告知。即日起，對於未配戴口罩入店的顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

統一超商表示，除了全力配合警方調查、協助家屬處理後續事宜外，嚴厲譴責暴力行為，內部有一定作業規範避免與消費者起糾紛，將持續宣導，保護自身安全為優先。

全家便利商店則說，店員如果遇到搶劫或是暴力等事件，都要以保護自身安全為第一優先考量，並於第一時間報警處理。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在下午記會上表示，感謝超商第一線人員對防疫的貢獻，呼籲店員請以「自身安全」為優先考量，建議透過以下方式降低員工發生衝突的風險，包含在門口張貼戴口罩等訊息，以及用錄音、廣播取代面對面勸導。