美台經濟繁榮夥伴對話23日登場 王美花：不談萊豬

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台美第2屆美台經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將在台灣時間23日上午舉行，議題聚焦供應鏈、反經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全。經濟部長王美花表示，本對話屬產業策略談判，「不談萊豬」。

外交部指出，第2屆EPPD將以視訊方式進行，由美國在台協會（AIT）和駐美台北經濟文化代表處（TECRO）主持。美方代表為國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）、台灣代表為王美花與科技部長吳政忠，外交部及其他相關部會官員也將參與。

外交部強調，「經濟繁榮夥伴對話」是台美最高層級的經濟戰略對話平台，去（2020）年11月20日首度召開。今年雙方將就供應鏈、反制經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等共同關切的議題及政策進行深度交流。

AIT表示，EPPD旨在廣泛的經濟議題上促進合作，並締造美國和台灣之間更緊密的經濟和商業關係。我們的夥伴關係建立在強健的雙邊貿易與投資、人民與人民的關係，以及共同捍衛自由和共享民主價值觀的基礎上。

中央社報導，王美花上午於立法院經濟委員會進行專題報告並備質詢，就EPPD是否談及萊豬議題表示，EPPD主要是產業策略談判，對談者是國務院次卿，而非美國貿易代表署（USTR），「不會談到萊豬的議題」。

王美花也指出，EPPD屬於經濟戰略合作範疇，雙方將觸及供應鏈、產業合作、數位經濟、5G、共同對抗經濟脅迫展開討論。