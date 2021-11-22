【藍綠綁架公投?!】游盈隆:應辦得像喜事、而不是喪事　才對得起台灣人民！

台灣民眾黨立委賴香伶（左起）、邱臣遠、張其祿19日曾舉辦「公投應理性面對 拒絕藍綠綁架公投」記者會，呼籲藍綠兩黨放下對立和意識形態，真正... 台灣民眾黨立委賴香伶（左起）、邱臣遠、張其祿19日曾舉辦「公投應理性面對 拒絕藍綠綁架公投」記者會，呼籲藍綠兩黨放下對立和意識形態，真正就公投題目做討論，別讓公投變成政黨惡鬥工具。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2021年12月18日四項公投的投開票日，只剩不到一個月，台灣民眾黨黨團11月19日舉行記者會指出，四大公投被國民黨及民進黨綁架，民眾無法理性討論能源轉型與政策，呼籲兩黨放下意識形態，不要讓公投變成政黨惡鬥工具。

台灣民意調查基金會董事長游盈隆昨(21日) 也在臉書有感而發指出:

「這本來應該是台灣民主的盛會，現在卻聞不到一點喜氣，有的是砲聲隆隆，煙硝味十足，到底是誰搞出來的？」

民眾黨團總召邱臣遠、立委賴香伶和張其祿19日舉行「公投應理性面對，拒絕藍綠綁架公投」記者會，高喊「護藻礁、護食安、護台灣」。

中央社19日引述邱臣遠表示，1218公投倒數一個月，但目前網路社群、新聞媒體和LINE群組上的討論，充斥意識形態、政黨對決，自從執政黨及其他在野黨公布公投宣傳計畫，在在可見公投已經失焦。

邱臣遠舉例，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌、民進黨立委蔡適應等人18日在基隆舉辦公投說明會，非常豪華盛大，但若仔細聆聽內容，卻像是林右昌與蔡適應的造勢大會。

邱臣遠表示，國、民兩黨把公投當作做搶奪政權的工具，國民黨甚至定調「公投是倒閣公投」，呼籲國、民兩黨放下對立，讓公投能真正討論，別成為2022選舉前哨戰。

賴香伶表示，再生能源勢在必行，藍綠卻還在爭論核電和天然氣等傳統能源，呼籲政府不要談到核四就說不缺電，談到藻礁三接就說缺電，應檢討再生能源停滯不前，展現發展綠能的決心。

賴香伶也提到，國家重大政策未來是否依照公投結果執行，或是執政黨依舊傲慢不甩公投結果，這點未來值得關注。

2019年6月退出民進黨的「台灣民意調查基金會」董事長游盈隆，昨(21日) 在臉書PO文指出:

還記得1970年代，台灣還在國民黨戒嚴統治時期，已故的信介仙曾說了一句名言：「選舉，是歡喜的代誌，就像是在娶媳婦，國民黨竟然當作喪事來辦。」群眾聽了，心領神會，哈哈大笑，流傳至今。 用這個典故，來看本應是台灣民主嘉年華的四項公投，卻已變調走味，和五十年前信介仙描述的場景若合符節，只是統治者互換位置，桑海滄田，令人感慨萬千。

游盈隆寫道: 當10月26日台灣民意基金會最新民調出爐，顯示如果明天投票，四大公投結果4:0，府、院、黨、立院黨團如大夢初醒；隔天（10月27日）民進黨中執會，蔡英文總統兼黨主席就宣戰，她説：「...用公民投票來深化民主，是民進黨一直追求的價值，但現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，民進黨絕對要出來捍衛。」

接著她說：「從這個禮拜六開始，民進黨要展開全面社會溝通，...全力阻止公投變成惡鬥，讓改革能夠持續推動，讓國家繼續前進。...請民進黨所有黨公職幹部全力配合，把這一仗打好。」

從那天開始到現在，民進黨先是推出全台300場說明會，後來加碼到2100場，再加上中選會主辦的電視意見發表會，和民進黨發動的準總統大選等級的文宣攻勢，鋪天蓋地而來，充分暴露了民進黨的覺悟和深重的危機感。

游盈隆指出，坦白講，民進黨這種大陣仗的回應四項公投挑戰，雖是遲來的回應，但不必然是壞事；壞是壞在蔡英文的不當定調，一開始就殺氣騰騰的將講理的、講事的公投，定調成「政黨對決」，甚至是「政黨惡鬥」，企圖以「閃電戰」的方式力挽狂瀾；這是不幸也不應該的發展。

游盈隆說，12月18日距今20多天，還有時間，請朝野兩黨放下私心，放下好勇鬥狠的劣根性，多學習黃信介先生的智慧，停止惡鬥。