〈財經主筆室〉全台打房止不住房產飆漲　科技新貴也買不起竹北房

雖然政府不斷的採取打房措施，但國內房價似乎已經漲瘋了。 最新數據顯示，新竹縣晚一年買房竟然得多花192萬元， 結果讓民眾無奈直呼，年輕人根本買不起房？ 消息曝光後也引起地方議員及立委的嚴重關切， 紛紛要求地方及中央政府給個說法及研議解決之道。

根據聯徵中心最新資料顯示，全台房價和去年同期相比， 漲幅最高的地方就在新竹縣，每筆均價近1,200萬， 晚一年買房竟要多付192萬元，第2名是台北市、第2季每筆均價 2,340萬得多花184萬，第3則是嘉義市，晚一年買房得多花 70萬，數據也顯示除了六都之外， 其他縣市買房痛苦指數也逐漸攀升。

幾個月前PTT上有位自稱是竹科太太者貼文， 文中指出在新竹年收入如果沒有300萬，只能算是「甲級貧戶」， 此論點一出後引起輿論譁然，並而成為當時最熱門話題新聞。

當時有人說竹科太太的這番告白， 是高薪背後不為人知的辛酸與代價。但也有網友提出數據來質疑， 表示300萬的年收入在新竹根本已經超過75％的家庭， 但不論年薪的多寡，用到「甲級貧戶」這樣詞句， 其實流露出的是個人的偏見與優越感罷了。

不管竹科人是真正在吐露目前真實心聲， 或者是做為科技高薪族群的優越感作祟，但由物價不斷膨脹的新竹， 以及房價不斷飆漲事實來看，想在新竹安居立業真是大不易。 晚一年購屋就得多付192萬元， 相信不僅一般年輕人覺得買房如同天方夜譚外， 應該就連很多科技人，也會認為想要買房真的很難，難怪竹科300 萬年薪會扛不住！

就以台積電(2330)為例，根據該公司公布2020年企業社會 報告書，去年在台灣任用超過7,300位新進員工， 全球員工總體薪酬的中位數，約在新台幣181萬元， 去年新進碩士畢業工程師整體平均薪酬，包含12個月本薪、2個月 年終獎金、加上現金獎金及酬勞等，整體薪酬大於180萬元， 而全體員工平均薪酬則高於100萬元， 目前台積電員工的月均收入為台灣基本工資的4倍。

台積電2020年底的員工人數為5萬6,831人， 薪酬的中位數為181萬元， 也就是就連台積電員工收入是台灣基本工資4倍的企業， 至少就有超過半數以上、數萬名的員工， 一年的薪水收入都不及新竹縣房價一年192萬元的漲幅， 新竹房價不合理的狂飆的確令人咋舌。

新竹縣房價漲幅高居全國之冠，讓新竹縣在地議員氣的直跳腳， 有議員在日前議會就質詢縣長楊文科， 指出新竹縣房價暴漲已經到不可思議的地步， 房價上漲速度非常不合理，這樣要年輕人如何安家立業？ 縣長表示房價上漲問題，是因為供給跟不上需求速度， 才會使得房價上漲迅速。但議員則指出，是因不少投資客、 建商囤房，才導致竹北住房供給緊張。

晚一年房價就貴192萬元的話題， 不僅引發新竹縣議員的嚴重關切， 就連立法院財委會也對房市不法炒作相當注意， 本周就邀集包括央行、財政部及金管會等單位，到立院針對「 如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市秃鷹和房市炒手的推手？」 進行專題報告 。

金管會報告日前出爐，表示將從四大面向來加強監理， 以抑制國內炒房氣氛。一、對不動產授信業務風險控管， 包括場外監控及個案強化監理及整體適時採行壓力測試。二、 接軌國際採用貸放比率法(LTV 法)衡量不動產曝險。三、 對承作建築貸款過度集中之銀行採行風險控管措施。四、 辦理不動產授信專案金融檢查。

中央銀行是否有下一波打房政策、具體作法為何？ 最受立法院各立委所關切，根據剛出爐的書面報告內容顯示， 央行強調從2020年開始至今， 共進行了三次調整選擇性信用管制，已出現成效， 央行將持續關注不動產貸款，進行滾動式檢討。 央行所謂的進行滾動式檢討說法， 被視為央行可能隨時出手加碼打房。只是民眾不解的是， 為何政府不斷的進行打房，房價還是不斷狂飆呢？