〈財經主筆室〉全台打房止不住房產飆漲　科技新貴也買不起竹北房

雖然政府不斷的採取打房措施，但國內房價似乎已經漲瘋了。最新數據顯示，新竹縣晚一年買房竟然得多花192萬元，結果讓民眾無奈直呼，年輕人根本買不起房？消息曝光後也引起地方議員及立委的嚴重關切，紛紛要求地方及中央政府給個說法及研議解決之道。
根據聯徵中心最新資料顯示，全台房價和去年同期相比，漲幅最高的地方就在新竹縣，每筆均價近1,200萬，晚一年買房竟要多付192萬元，第2名是台北市、第2季每筆均價2,340萬得多花184萬，第3則是嘉義市，晚一年買房得多花70萬，數據也顯示除了六都之外，其他縣市買房痛苦指數也逐漸攀升。
幾個月前PTT上有位自稱是竹科太太者貼文，文中指出在新竹年收入如果沒有300萬，只能算是「甲級貧戶」，此論點一出後引起輿論譁然，並而成為當時最熱門話題新聞。
當時有人說竹科太太的這番告白，是高薪背後不為人知的辛酸與代價。但也有網友提出數據來質疑，表示300萬的年收入在新竹根本已經超過75％的家庭，但不論年薪的多寡，用到「甲級貧戶」這樣詞句，其實流露出的是個人的偏見與優越感罷了。
不管竹科人是真正在吐露目前真實心聲，或者是做為科技高薪族群的優越感作祟，但由物價不斷膨脹的新竹，以及房價不斷飆漲事實來看，想在新竹安居立業真是大不易。晚一年購屋就得多付192萬元，相信不僅一般年輕人覺得買房如同天方夜譚外，應該就連很多科技人，也會認為想要買房真的很難，難怪竹科300萬年薪會扛不住！
就以台積電(2330)為例，根據該公司公布2020年企業社會報告書，去年在台灣任用超過7,300位新進員工，全球員工總體薪酬的中位數，約在新台幣181萬元，去年新進碩士畢業工程師整體平均薪酬，包含12個月本薪、2個月年終獎金、加上現金獎金及酬勞等，整體薪酬大於180萬元，而全體員工平均薪酬則高於100萬元，目前台積電員工的月均收入為台灣基本工資的4倍。
台積電2020年底的員工人數為5萬6,831人，薪酬的中位數為181萬元，也就是就連台積電員工收入是台灣基本工資4倍的企業，至少就有超過半數以上、數萬名的員工，一年的薪水收入都不及新竹縣房價一年192萬元的漲幅，新竹房價不合理的狂飆的確令人咋舌。
新竹縣房價漲幅高居全國之冠，讓新竹縣在地議員氣的直跳腳，有議員在日前議會就質詢縣長楊文科，指出新竹縣房價暴漲已經到不可思議的地步，房價上漲速度非常不合理，這樣要年輕人如何安家立業？縣長表示房價上漲問題，是因為供給跟不上需求速度，才會使得房價上漲迅速。但議員則指出，是因不少投資客、建商囤房，才導致竹北住房供給緊張。
晚一年房價就貴192萬元的話題，不僅引發新竹縣議員的嚴重關切，就連立法院財委會也對房市不法炒作相當注意，本周就邀集包括央行、財政部及金管會等單位，到立院針對「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市秃鷹和房市炒手的推手？」 進行專題報告 。
金管會報告日前出爐，表示將從四大面向來加強監理，以抑制國內炒房氣氛。一、對不動產授信業務風險控管，包括場外監控及個案強化監理及整體適時採行壓力測試。二、 接軌國際採用貸放比率法(LTV 法)衡量不動產曝險。三、對承作建築貸款過度集中之銀行採行風險控管措施。四、辦理不動產授信專案金融檢查。
中央銀行是否有下一波打房政策、具體作法為何？最受立法院各立委所關切，根據剛出爐的書面報告內容顯示，央行強調從2020年開始至今，共進行了三次調整選擇性信用管制，已出現成效，央行將持續關注不動產貸款，進行滾動式檢討。央行所謂的進行滾動式檢討說法，被視為央行可能隨時出手加碼打房。只是民眾不解的是，為何政府不斷的進行打房，房價還是不斷狂飆呢？