彭帥燦笑視訊國際奧委會主席 五眼聯盟擬外交杯葛北京冬奧

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）中國網球名將彭帥11月初自爆遭中共高層性侵發展不倫戀，十數日來疑似「被消失」，又因國際與論壓力「被現身」。昨（21）日彭帥與奧委會主席巴赫視訊半小時，證明自身一切安好，將繼續投入網球運動，然彭帥事件已為國際抵制明年2月北京冬奧的聲浪更添一把柴火。

國際奧委會21日指出，主席巴赫（Thomas Bach）與這位3度參與奧運的網球選手進行30分鐘的視訊，「彭帥感謝國際奧會關心她的健康，她表示自身安好，人在北京家中，希望此時外界能尊重她的隱私，這也是她現在更喜歡與朋友及家人共度時光的原因，不過她將繼續投入熱愛的網球運動。」

共同參與通話的芬蘭前冰球國手特霍（Emma Terho）表示，「看到彭帥一切安好我就放心了，這是當前我們最關切的，她看起來似乎神情輕鬆，我向她表達我們對她的支持，以及在她方便的時候隨時保持聯繫，她對此相當感激。」

聲明也指出，巴赫將在明年元月抵達北京，屆時將邀請彭帥共進晚餐，由特霍與IOC中國委員、中國前女子羽球好手李玲蔚作陪，彭帥欣然同意。同時，官網上也發布了一張巴赫與彭帥視訊中的照片，彭帥在螢幕前笑容燦爛，背後場景與日前「被釋出」的照片相同，也一樣穿著白色短袖上衣。

彭帥事件在中國境內噤若寒蟬，卻在國際發酵，中國當局始料未及。尤其明年2月揭幕的北京冬季奧運，國際早有呼聲抵制。儘管北京當局屢屢放出彭帥安好的風聲，試圖平息外界揣測，然中國人權問題再度引發國際關注，也增長了抵制冬澳的聲浪。

英國 《泰晤士報》21日報導，英國正與情報分享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）其他成員國美國、澳洲、紐西蘭、加拿大「積極討論」外交杯葛（diplomatic boycott ）舉行在即的北京冬奧。

所謂外交杯葛，美國之音稱之為在2022年冬奧期間撤回大使，並在2月4至20日暫停領事職能。而泰晤士報則指出，杯葛選項包括由「五眼聯盟」所有成員國發表聯合聲明，但英國、澳洲、加拿大較有可能聯合行動。

包括外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、前保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）在內等5名批判北京立場鮮明的英國國會議員，17日致函首相強生（Boris Johnson），要求他外交抵制北京冬奧、禁止官員出席。

目前，首相辦公室尚未對外宣布相關決定，並援引強生過去說法指出，英國長期以來不支持杯葛運動賽事。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則不願證實她將杯葛冬奧。消息人士指出，或將由副部長級以下官員出席冬奧大會。

本月2日，彭帥在微博上以千字長文，控訴遭中國前副總理張高麗性侵，後被迫發展成不倫戀，且張高麗的妻子不僅助紂為虐，也對她進行言語凌辱。該文發布後被火速刪除，全網相關內容也被當局封鎖，彭帥更是音訊全無、下落不明。

世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（International Tennis Federation，ITF），及多位網球重量級選手皆發聲關切，並要求其控訴應得到伸張。

眼見事情越演越烈，中國官媒環球電視台先是於18日在推特上傳以彭帥之名發布的郵件，稱「我很好我沒事」，19日官媒中央電視台記者沈詩偉「轉發」彭帥微信朋友圈照片，20日環球時報（Global Times）總編胡錫進於推特發布了兩支影片，指彭帥與教練、友人當天在北京聚餐。