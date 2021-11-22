全身癢但忌口沒用？台灣皮膚科醫學會：蕁麻疹是自體免疫相關疾病　非飲食引起

很多民眾誤以為蕁麻疹是因食物而引起，但台灣皮膚科醫學會提醒，慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病。 很多民眾誤以為蕁麻疹是因食物而引起，但台灣皮膚科醫學會提醒，慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病。

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)根據健保資料庫統計，約有20至25萬人為慢性蕁麻疹患者，很多民眾誤以為是因食物而引起，因此在飲食上特別忌口，但台灣皮膚科醫學會提醒，慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病，若一味限制飲食只是搞錯方向，建議臨床醫師應將重點放在幫助病人解決症狀，及早確定適切治療，才可穩定控制病情。

金魚眼 香腸嘴 風疹塊 三大症狀反覆發生超過六週即為慢性蕁麻疹

台灣皮膚科醫學會副秘書長黃毓惠醫師指出，蕁麻疹患者的皮膚會出現紅、腫、癢，外觀上可分為風疹塊及血管性水腫。風疹塊外觀如同蚊子叮咬般、大小不同的腫塊，通常在24小時內皮膚會恢復正常外觀。

至於血管性水腫好發於眼睛、唇舌、咽喉等血管密集的黏膜處，因此也有金魚眼、香腸嘴的別稱，發病時宛如電影《東成西就》裡梁朝偉飾演的西毒歐陽鋒；倘若是在咽喉黏膜發生水腫，則會因阻塞呼吸道而有致命的危險。但上述症狀若反覆發生超過六週，即為慢性蕁麻疹。

在台灣有超過500萬人發生過蕁麻疹，是常見的皮膚疾病之一，其中又約有20至25萬人為慢性蕁麻疹患者，且患者多為30至49歲女性

台灣皮膚科醫學會朱家瑜理事長表示，慢性蕁麻疹成因複雜，是一種自體免疫相關疾病，目前雖誘發疾病原因不明，但絕大多數與食物無關推測，可能和女性的體質與壓力大有關，且這類女性患者多屬於職場女強人類型，平日可能兼顧工作與家庭，長期處在高壓生活環境中有關。

此外，台大醫院透過健保資料庫研究也發現，慢性蕁麻疹患者伴隨發生焦慮症、睡眠障礙或是陣發性情緒疾患等精神疾病風險是一般人的1.43至2.32倍，而慢性蕁麻疹患者合併使用精神科用藥是一般人的1.95-2.70倍，特別是進入冬季，若患者心理壓力大或情緒不佳，病況就會進入惡性循環，使得病情逐漸惡化。

避開「食、衣、住、行」四大雷區 謹記三心口訣

台大皮膚部卓雍哲醫師表示蕁麻疹的「癢」是個主觀症狀，治療成效有賴於醫病雙方間的合作，因此需要病患透過自覺評估反饋給醫師，讓主治醫師能依照病情進展調整最適化治療方針。且慢性蕁麻疹是全身性疾病，須兼顧藥物及非藥物治療。特別是而在非藥物治療也可透過患者自主照顧，避免過敏原，以達症狀改善。

卓雍哲醫師提醒日常生活中可避免以下「食、衣、住、行」四大雷區。

食： 引發慢性蕁麻疹的「源頭」雖絕大多數與食物無關，但「刺激性的食物」則是會誘發慢性蕁麻疹惡化的因素 ， 例如:麻辣鍋等含酒精、香精、辣味食物。

引發慢性蕁麻疹的「源頭」雖絕大多數與食物無關，但「刺激性的食物」則是會誘發慢性蕁麻疹惡化的因素 例如:麻辣鍋等含酒精、香精、辣味食物。 衣： 避免換季衣物未清洗便直接穿。

避免換季衣物未清洗便直接穿。 住： 避免天冷長期緊閉門窗導致屋內空氣不流通，粉塵累積。

避免天冷長期緊閉門窗導致屋內空氣不流通，粉塵累積。 行：出門應避免溫差或日光照射等誘因，誘發蕁麻疹發作。

除此之外，患者應放心配合醫師、耐心持續用藥、安心日常生活，提高疾病認知，並以積極、正確的態度來面對，才能使症狀得到良好的控制。