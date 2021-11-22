台灣新住民疫情關懷座談會　籲疫苗保護也要家人朋友關懷

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）今年5月中旬本土疫情二度爆發，除各行業及家庭生活皆受影響，移民署關心新住民的防疫宣導及疫苗注射情形，製作多語文宣讓防疫工作無死角，另也積極聯絡民間社團協助關心新住民防疫現況，除鼓勵新住民朋友接受疫苗保護、與新住民姐妹互相支持勉勵共度挑戰、也呼籲同住家人給予更多關懷。

新移民發展與交流協會梁金妮理事長同感新住民的需求，11月21日舉辦「疫情時代新住民關懷暨性別平等座談會」，邀請各國新住民參加，由國立彰化師範大學輔導與諮商學系王翊涵教授帶領座談會，與現場新住民姊妹討論疫情下最常遭遇的四種困境及解決方案。

梁金妮說，受到疫情影響，新住民朋友難返鄉，新住民之間需要互相勉勵，以紓解鄉愁。同一時間，疫情下與家人相處時間變長許多，需要獲得如何讓家庭氛圍溫暖融洽的知能與支持。

另一方面，疫情下學校多改為線上遠距教學，小孩待在家的時間變長，親職教養成為一大挑戰。疫情期間，新住民姊妹面對孩子需要參與的線上課程是有困難的，但梁金妮鼓勵新住民朋友，學習面對新的親職教養方式，並與孩子共同成長。

現場與會人士也強調疫情下的關懷連結，尤其疫情期間，新住民姊妹面臨工作、生活與學習受到多重影響，建立新住民的關懷聯絡網，溫暖彼此、互相扶持面對困難。現場也有新住民姐妹分享自身正面經驗，鼓勵新住民及其子女不斷學習精進，不管來自哪裡，都能在台灣幸福安家。